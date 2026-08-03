Първи официални данни от Мароко: 11 мигранти са загинали в Сеута, Мадрид съобщава за 72

Министерството на вътрешните работи на Мароко снощи публикува първоначални данни за мигрантите, загинали при опит да достигнат нелегално испанския анклав Сеута от Мароко през последните дни. Според него 11 души са загубили живота си от мароканската страна на границата, докато Мадрид съобщи за най-малко 72 смъртни случая.

Десет души са се удавили, а единадесети е паднал в скалист район между мароканския граничен град Фнидек и Сеута, каза говорителят на министерството Рашид Ел Халфи, предаде Франс прес, цитиран от БТА. Той отбеляза, че Мароко работи съвместно с Испания, за да потвърди броя на жертвите и да помогне за идентифицирането на телата, открити от испанска страна.

Според Министерството на вътрешните работи тази миграционна криза произтича по-специално от "злонамерената употреба" на социалните мрежи, "разпространението на подвеждаща информация" и "неправилните тълкувания на законовите разпоредби".

Министерството се позова на скорошно решение на испанския Върховен съд, според което незабавното депортиране на мигранти не би се прилагало за онези, които са пристигнали по море.

Мароканските власти съобщиха за 40 000 "опита" за нелегално пресичане на границата в Сеута и посочиха, че още 1135 души са се опитали да достигнат друг испански анклав - Мелиля, разположен на 400 км източно. Всички, пристигнали в Мелиля, са били върнати незабавно в Мароко.

Според Мадрид над 60 000 души са успели да достигнат Сеута през последните дни, но почти всички са били незабавно върнати в съседния граничен марокански град Фнидек.

Според Мароканската асоциация по човешки права броят на жертивте е "близо 130", а "десетки са в неизвестност", докато Северният център за наблюдение на правата на човека, базиран в района на Фнидек, изчислява, че „може да има близо 100 загинали, без да се броят десетките изчезнали".

Министерството на вътрешните работи потвърди, че прокуратурата е започнала разследване за този безпрецедентен приток.

Кризата избухна в символичен момент, когато Мароко празнуваше Деня на трона, отбелязвайки възкачването на Мохамед VI на трона през 1999 г., отбелязва АФП.