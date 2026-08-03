Данните на 31 000 души бяха откраднати при кибератака в Лихтенщайн

Малкото княжество Лихтенщайн стана жертва на "голяма кибератака, при която бяха откраднати данните на 31 000 души", съобщи правителството вчера, цитирано от ДПА и БТА.
Страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население от около 41 000 души.
Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, воден от премиера Бригите Хаас и министъра на правосъдието Емануел Шедлер.
Атаката "е нарушила защитата на личните данни", се казва в съобщението. Целта е бил "регистърът на бенефициентните собственици" - база данни, съдържаща имената и други подробности за фактическите собственици на компании, фондации или тръстове.
Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на тероризма.
Княжеството е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Разположено на територия от едва 160 кв. км, то е и една от най-малките държави.
Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии.
Преди много години европейците, по-специално, използваха фондации и сметки там с цел укриване на данъци. Банковата тайна в данъчната област обаче беше премахната през 2017 г.