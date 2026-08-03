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Националната електропреносна мрежа на Куба се срина, островът е в мрак

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Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота. Снимка: Pixabay

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак.

В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс и БТА.

Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и Фейсбук.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина отново в събота. Снимка: Pixabay

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