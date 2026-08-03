Поне 14 убити при атентат в Пакистан

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Най-малко 14 души бяха убити при предполагаем самоубийствен атентат пред полицейски участък в северозападен Пакистан. Експлозията е избухнала в град Кабал на Сват - област в провинция Хайбер-Патунхва.

Това Ройтерс, позовавайки се на спасителните групи и местната полиция, в момент, когато страната е изправена пред разрастващи се бунтове, пише БТА.

В района по същото време се е провеждало шествие на местни жители в подкрепа на полицията, но засега няма информация дали то е било цел на нападението.

Фида Хусайн - регионален полицейски представител, заяви, че сред жертвите са петима полицаи и осем цивилни лица. Предполага се, че 14-тият убит е самия атентатор самоубиец, уточни той пред Ройтерс.

Най-малко 18 души са ранени, се посочва в изявление на полицията. Тече операция за залавяне на вероятни съучастници на атентатора.

Въоръжената групировка "Техрик-е-Талибан Пакистан" пое отговорност за атаката в свое изявление.

Премиерът Мухамад Шехбаз Шариф изрази "дълбока скръб и тъга заради самоубийствения атентат".

Въоръжените нападения в пакистанските гранични райони рязко нараснаха през последните месеци, като тяхна цел са основно армията и полицията.

Пакистанското правителство обвинява талибаните в Афганистан за ескалацията, като твърди, че те оказват подкрепа на въоръжените групировки.

Правителството на талибаните отхвърля тези обвинения.