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Най-малко 35 души са убити при удар с дрон в Судан

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35 души са били убити при две атаки с дронове в Судан. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Удар с дрон срещу съд в щата Северен Дарфур в Судан причини смъртта на 35 души снощи.

Това съобщи в изявление правозащитна организация, цитирана от Франс прес, обвинявайки правителствената армия за нападението, пише БТА.

Според независимата група "Адвокати за спешна помощ", която документира конфликта между армията и паравоенните групировки, избухнал през 2023 г., ударът на обед вчера е бил насочен срещу съдебната зала на село Гара аз Зауая в момент, когато граждани "са се събирали, за да присъстват на изслушвания по редица местни случаи и спорове".

При атаката са нанесени щети на съдебната зала - място, където традиционно се решават местни и племенни спорове, уточни правозащитната група.

Конфликтът между армията и групировката "Сили за бърза подкрепа" (СБП), който избухна през април 2023 г., стана причина за смъртта на десетки хиляди души, за разселването на милиони и предизвикването, по думите на ООН, на "най-тежката криза с глад в света".

Войната раздели Судан на две. Армията контролира северната, източната и централна част на страната, докато СБП затвърдиха контрола си в Дарфур на запад и някои южни части на страната.

В конфликтра все по-често се използват дронове през последните месеци. Според ООН, над 1000 цивилни са били убити при подобни удари през първите пет месеца на годината.

35 души са били убити при две атаки с дронове в Судан.

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