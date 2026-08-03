Най-малко 35 души са убити при удар с дрон в Судан

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Удар с дрон срещу съд в щата Северен Дарфур в Судан причини смъртта на 35 души снощи.

Това съобщи в изявление правозащитна организация, цитирана от Франс прес, обвинявайки правителствената армия за нападението, пише БТА.

Според независимата група "Адвокати за спешна помощ", която документира конфликта между армията и паравоенните групировки, избухнал през 2023 г., ударът на обед вчера е бил насочен срещу съдебната зала на село Гара аз Зауая в момент, когато граждани "са се събирали, за да присъстват на изслушвания по редица местни случаи и спорове".

При атаката са нанесени щети на съдебната зала - място, където традиционно се решават местни и племенни спорове, уточни правозащитната група.

Конфликтът между армията и групировката "Сили за бърза подкрепа" (СБП), който избухна през април 2023 г., стана причина за смъртта на десетки хиляди души, за разселването на милиони и предизвикването, по думите на ООН, на "най-тежката криза с глад в света".

Войната раздели Судан на две. Армията контролира северната, източната и централна част на страната, докато СБП затвърдиха контрола си в Дарфур на запад и някои южни части на страната.

В конфликтра все по-често се използват дронове през последните месеци. Според ООН, над 1000 цивилни са били убити при подобни удари през първите пет месеца на годината.