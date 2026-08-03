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Хиляди получиха заповед за евакуация заради горски пожари във Вашингтон

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Вашингтон Снимка: Pixabay

Хиляди хора получиха заповед за евакуация в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, докато пожарникарите се борят с няколко горски пожара, предаде ДПА и БТА.

Властите вчера издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради "съществуваща или неизбежна" заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите продължават работа.

Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън написа във Фейсбук, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп за "ужасната и опустошителна" ситуация в Спокейн и в целия щат.

Фъргюсън посочи, че ще работят заедно по "допълнителни искания за федерална помощ". "Оптимист съм, че ще получим бързо одобрение на нашето искане за обявяване на федерално извънредно положение", добави той.

Няколко пожара пламнаха през последните дни. Едно от огнищата, което е точно до Спокейн, е обхванало около 14 кв. км площ на запад и северозапад от града.

Пожарникарите се борят и с по-малко огнище на североизток, а друг пожар бушува по-далече на север, близо до река Спокейн, съобщи неправителственото приложение за проследяване на пожари "Уоч Дюти".

Националната метеорологична служба съобщи, че се очаква тази нощ ветровете да отслабнат, но предупреди, че опасността от нови и съществуващите пожари остава повишена.

Фъргюсън в петък мобилизира 110 членове на Националната гвардия и обяви извънредно положение заради горски пожари в целия щат заради суша, високи температури и силни ветрове.

Той също така наложи забрана за повечето дейности на открито, свързани с палене на огън, включително в земеделието, до края на септември.

Спокейн, разположен близо до границата с Айдахо, е имал население от близо 231 000 души през 2025 г., според оценки на Бюрото за преброяване на населението на САЩ.

Вашингтон Снимка: Pixabay

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