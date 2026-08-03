Латвия вече ще лекува два пъти в месеца ранени на фронта украинци

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Латвия ще приема за лечение ранени в сражения с руските сили украински военнослужещи вече два пъти в месеца, броено от настоящия август.

Това предаде Укринформ, като се позова на изявление от болница в столицата на Балтийската република - Рига, пише БТА.

Освен планираните досега полети е предвиден и самолет, който ще извозва пациенти, преминали медицински преглед в Източната университетска болница в Рига, до рехабилитационни центрове в страната за по-нататъшно лечение.

Представителката на лечебното заведение Илга Намниече обяви, че решението да се разшири програмата за прием на ранени украински военнослужещи е основано на опита, придобит от латвийските медици досега във войната в Украйна, започната от Русия на 24 февруари 2022 г.

Болницата съобщи, че само за изминалия месец юли са приети 32 тежко ранени украински военнослужещи. Това е бил 41-вият прием от началото на конфликта.

Общият брой на пациентите от фронта в Украйна, на които е било осигурено лечение в Източната университетска болница на Рига, е 985, уточнява Укринформ.