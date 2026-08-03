Израел изрази сериозните си опасения относно споразумението за разоръжаване на "Хамас"

Израел сподели "сериозни опасения за сигурността" си с Белия дом във връзка с предложеното споразумение за разоръжаване на "Хамас", заяви снощи високопоставен израелски представител, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Изявлението на Дорон Шпилман - говорител на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, е един от първите публични коментари, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за разоръжаването.

Шпилман каза пред АП, че според оценката на израелското разузнаване радикалната палестинска групировка "Хамас" остава ангажирана с възстановяването на военния си капацитет, а не с реална демилитаризация. Той добави, че израелската армия няма да се изтегли от ивицата Газа - където контролира повече от 60% от територията - преди групировката да се разоръжи.

"Нашите оценки са, че ако се изтеглим, преди "Хамас" наистина да се разоръжи, групировката бързо ще разшири присъствието си в Газа, ще възстанови терористичната инфраструктура, отново ще е заплаха за израелското население и ще се опита да извърши атака в стил 7 октомври", каза Шпилман.

"Разоръжаването означава физическо предаване на оръжията. Нищо друго", подчерта той.

Коментарът му бе направен няколко дни след като "Хамас" заяви, че започва да се разоръжава като част от договореното с посредничеството на САЩ споразумение за примирие, подписано преди девет месеца, с което бе сложен край на продължилата две години война. Това бележи потенциален пробив в прекратяването на конфликта, но остават много препятствия, условия и дълги срокове, посочва АП.

Планът за примирие на Тръмп от 20 точки предвижда въоръжената групировка да предаде оръжията си и да унищожи огромната си мрежа от тунели. Той включва и изтегляне на израелските сили от ивицата Газа, поемане на властта от ново технократско палестинско правителство, разполагане на международни сили за сигурност и възстановяване на опустошения палестински анклав.

Разоръжаването на "Хамас" беше спорна точка, която блокира преговорите в продължение на месеци. В публикация в социалните мрежи, в която обяви постигнатото споразумение в четвъртък, Тръмп каза, че разоръжаването ще протече във "внимателно структурирани етапи".

Копие от споразумението, с което АП съобщи, че разполага, гласи, че всички оръжия, държани от контролираната от "Хамас" полиция, ще бъдат прехвърлени на подкрепяния от САЩ палестински технократски комитет, известен като Национален комитет за администрация на Газа, след установяването му в анклава. Не е ясно кога ще се случи това, тъй като то зависи от други стъпки.

Процесът на извеждането от експлоатация и съхранение на тежки оръжия и на демонтирането на военни производствени обекти и тунели ще започне след пристигането на палестинския комитет и разполагането на международни сили. Процесът ще бъде свързан с поетапно изтегляне на Израел, според споразумението.

Районите, които Израел контролира в ивицата Газа, са в голяма степен опустошени и обезлюдени. Голяма част от двумилионното палестинско население е в други части на анклава, където хиляди живеят в мизерни палаткови лагери и разрушени квартали, обръща внимание АП.

Изглежда малко вероятно Израел да изтегли значителни сили или да направи други отстъпки преди изборите през октомври, отбелязва АП.

Премиерът Бенямин Нетаняху е изправен пред трудна битка за преизбиране, като крайнодесните му коалиционни партньори го призовават да продължи натиска върху "Хамас" и да остави сили в Газа, а опонентите му го обвиняват, че не е предотвратил атаката на 7 октомври 2023 г.