Руският патриарх Кирил нарече ядрените оръжия на страната „Божия благодат"

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По време на речта си пред вярващите в манастира „Света Троица Серафим-Дивеево" в Нижегородска област патриарх Кирил говори за създаването и предназначението на руските ядрени оръжия, съобщи официалния сайт на патриаршията.

Според него именно на това място, където се съхраняват мощите на Свети Серафим Саровски, „започна да се кове щитът на нашата родина".

"Учени, работещи тук, в Саров, създадоха нашата руска атомна бомба, която осуети плановете на врага да унищожи и пороби нашето Отечество. Така, чрез труда на учените, инженерите и работниците, които се трудиха тук, Божията благодат и милост бяха дарени на нашата страна", прокламира той.

Патриархът добави, че „не е случайно", че на това място са проведени научни изследвания и инженерни работи, „запазвайки нашия народ и страна от ужасно разрушение", което можеше да не остави „никаква страна, никакъв народ".

Саров, който Кирил спомена в речта си, е дом на Руския федерален ядрен център – Всеруският изследователски институт по експериментална физика.

Това не е първият път, когато патриархът говори за ядрените оръжия. През 2023 г., докато връчваше орден „Свети Сергий Радонежки" I-ва степен на физика Радий Илкаев, той заяви, че ядрените оръжия са създадени „по неизразимото Божие провидение" и „благодарение на тази сила Русия е останала независима и свободна".