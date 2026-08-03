Арестуваха заподозрян за смъртта на британката, открита в куфар в Атина

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Гръцките власти арестуваха гражданин на Афганистан във връзка със смъртта на британка, чието тяло беше открито в куфар в изоставена сграда в центъра на Атина.

38-годишната британка Елизабет-Джейн Рос, социална работничка, описвана от свои приятели като „ангел, изпълнен с невинност и доброта", е била в Гърция близо три седмици преди да настъпи смъртта й, съобщава "Гардиън".

Полицейски източници съобщиха, че заподозреният е 26-годишен афганистански гражданин, който е признал за престъплението. Той е бил отведен за разпит от отдела за убийства миналия четвъртък, два дни след като самоличността на Рос беше публично установена.

„Срещу 26-годишен чужд гражданин е образувано наказателно производство за умишлено убийство, грабеж и нарушение на закона за оръжията", пише в изявление на полицията от неделя.

По повод обвинението за незаконно притежание на оръжие представители на службите за сигурност заявиха, че в дома на заподозрения – също в квартал Кипсели в централната част на Атина, където е открито тялото, са намерени „различни оръжия, някои истински, други бутафорни".

Очаква се той да бъде официално обвинен в понеделник.

По време на разследването гръцките власти са работили в тясно сътрудничество с Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания (NCA) и шотландската полиция.

Рос, която е имала силни връзки с благотворителния сектор в Гърция, е дъщеря на известен адвокат от Единбург, където също е живяла.

Съобщава се, че е имала приятели в Кипсели, където тялото ѝ е било открито на 18 юли от бездомен мъж в сграда, която някога е служела като паркинг. Тялото е било увито в плат и поставено в куфар, оставен в рушаща се сграда, пълна с боклуци.

Източници заявиха пред изданието, че използването на кредитните карти на Рос от заподозрения е помогнало на полицията да го идентифицира.

„Той беше заснет от камери да тегли пари с картите от различни банкомати", каза един от тях. „Кредитните карти принадлежаха на г-жа Рос. Това изигра ключова роля за откриването му."

В продължение на дни разследващите не успяваха да постигнат напредък, тъй като по куфара не бяха открити отпечатъци или ДНК. Допълнителна загадка беше фактът, че мобилният телефон на британката е бил използван до момента, в който самоличността ѝ беше публично оповестена миналата седмица.

Полицията определи текстовите съобщения, изпратени до баща ѝ и други членове на семейството, като умишлено подвеждащи. В тях се казвало, че тя „има нужда да бъде сама".

Разпокъсаните движения на британката в дните преди смъртта ѝ допълнително затруднили издирването на извършителя.

След като напуснала дома на близки приятели в Керацини – предградие близо до пристанището Пирея, където била отседнала две седмици след пристигането си в Гърция, тя продължила сама, като наела апартамент в квартал Екзархия в центъра на Атина.

Гръцките медии съобщиха, че при задържането си заподозреният е притежавал ключовете за наетия апартамент и че е бил „партньор" на една от приятелките на британката.

„Установено е, че жертвата е пристигнала в страната на 26 юни и е останала в дома на свои приятели до 10 юли, откъдето е заминала за неизвестен адрес", се казва в полицейското изявление.

Отделът за убийства съобщи, че е направил изявлението, след като е събрал доказателства, които показват, че афганистанецът е „поставил тялото в куфара и го е пренесъл до изоставения паркинг" в Кипсели.

Анализът на записи от охранителни камери също е изиграл важна роля.

„Последвалото предварително разследване, основано на събрани материали и дигитален анализ на видеозаписи, доказа участието на 26-годишния чужд гражданин в случая. Той беше доведен за разпит на 30 юли и призна действията си", се посочва в изявлението.

Все още не е известно как е починала Рос. Според медийни публикации заподозреният е заявил пред полицията, че когато посетил апартамента в Екзархия, открил тялото ѝ без признаци на живот в банята.

Първоначалната съдебномедицинска експертиза на място не е установила видими следи от наранявания или борба по тялото на британката, но не е дала категоричен резултат заради напредналото разлагане. Властите са ускорили токсикологичните изследвания и анализа на тъкани от жизненоважни органи, за да установят причината за смъртта.

Григорис Леон, председател на Гръцкото дружество по съдебна медицина, заяви пред „Гардиън", че изследването на белите дробове и очите ще помогне да се изясни „дали тя е починала от естествена смърт".

Междувременно пред изоставения терен в Кипсели бяха оставени цветя и послания в нейна памет. На една от бележките пише: „Тук почива един ангел."

„Загубихме ангел – ангел, изпълнен с невинност и доброта, който искаше само да помага на хората, където и да отиде", заявява неин приятел.

Британското външно министерство по-рано заяви: „Мислите ни са със семейството на Елизабет в този труден момент. Оказваме консулска подкрепа и поддържаме връзка с местните власти."

„Запознати сме със смъртта на британска гражданка в Атина и поддържаме връзка с гръцките власти. Наши служители оказват подкрепа на семейството ѝ в Шотландия", каза говорител на полицията в Шотландия.