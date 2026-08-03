Иран екзекутира двама свои граждани за шпионаж в полза на Израел

Иран езкезутира днес двама свои граждани по обвинения в предаване на Израел на поверителна информация за местоположение на обекти на военните и на силите за сигурност по време на войните със САЩ, предадоха световни агенции и БТА, като се позоваха на иранската агенция Фарс и на официалната агенция на иранската съдебна система Мизан.

"Омид Бехзад и Пурия Сафват бяха обесени тази сутрин (понеделник - бел. ред.) за предаване на координатите на тайни военни и охранителни обекти на агенти на Мосад", информира Мизан.

Агенцията на иранската съдебна власт не предоставя никаква информация относно датата на ареста на двамата мъже или за процес срещу тях, но посочи, че са били осъдени за "шпионаж и сътрудничество с ционисткия режим".

Според иранската държавна телевизия двамата мъже са били осъдени за шпионаж по време и на настоящата война, започнала с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година, и по време на 12-дневната война през юни миналата година.

Миналата седмица правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" осъди "ескалацията" на екзекуциите, извършвани от иранските власти, след като Ислямската република, припомня АФП.