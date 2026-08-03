В Турция са арестувани шестима заподозрени по разследване за 44 горски пожара

Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани във връзка с разследване на причините за 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция, съобщи телевизионният канал НТВ, позовавайки се на изявление на министъра а правосъдието Акън Гюрлек, пише БТА.

В публикация в профила си в социалните мрежи Гюрлек заяви, че „чувствителността на властите към разкриването на престъпления с неизвестен извършител не се ограничава само до престъпленията срещу живота, имуществото и спокойствието на гражданите, (а се отнася) също и до съдбата на горите и природните богатства".

Гюрлек посочи, че под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган и с близко сътрудничество и координация между министерствата на правосъдието, на вътрешните работи и на земеделието и горите, съдебните действия, свързани с установяването на причините за горските пожари, продължават по по-систематичен и ефективен начин. Той отбеляза, че създаденият към министерството „Отдел за природни бедствия и аварии" следи отблизо и редовно съдебните процеси, свързани с горските пожари.

Гюрлек подчерта, че районните прокуратури, в координация със съответните държавни институции, внимателно оценяват всички доказателства за установяване на причините за пожарите и отговорните лица.

Той информира, че всеки случай на възникнал пожар се проучва и разследва подробно въз основа на констатации от огледа на местопроизшествието, видеозаписи, комуникационни записи, свидетелски показания, експертни доклади и технически данни. Гюрлек отбеляза, че „няма да бъде допуснато нито един горски пожар, при който има съмнение за престъпление, да остане с неизвестен извършител". Министърът подчерта, че „както тези, които умишлено подпалват горите, така и онези, които причиняват пожар поради невнимание или небрежност, трябва да знаят, че деянията им няма да останат ненаказани".

Според Гюрлек доказателствата ще бъдат събрани в тяхната цялост, отговорните лица ще бъдат изправени пред правосъдието, а предвидените в законите мерки и санкции ще бъдат приложени с цялата им строгост.

"Нашата зелена родина е общо наследство на народа ни и право на бъдещите поколения. В предстоящия период съвместната работа между районните прокуратури и правоохранителните органи ще продължи решително, а тези, които са причинили пожарите, ще бъдат установени и предадени на съда", заяви още Гюрлек.