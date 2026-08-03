Аржентинският президент обвини испанския премиер, че използва мигрантите, за да "удължи тиранията си"

Аржентинският ултралиберален президент Хавиер Милей обвини вчера, без да представи доказателства, испанския премиер социалист Педро Санчес, че се възползва от пристигането на мигранти, за да "ги натурализира", а след това да спечели гласовете им, за да "удължи тиранията си", предават Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че Милей е заявил това, докато отговаря на въпроси относно мигрантската криза в Сеута.

Десетки хиляди хора нахлуха през последните дни в този испански анклав в Северна Африка, граничещ с Мароко. Почти всички от тези мигранти, пристигнали нелегално, са били върнати в Мароко, съобщи Мадрид, който отчита 72 загинали, докато Рабат посочва 11.

"В случая с Испания (Педро) Санчес използва тези мигранти, за да ги натурализира и да ги накара да гласуват за него, с цел, да речем, да удължи своята тирания", заяви аржентинският президент в интервю за телевизия Ел Ен плюс (LN+).

Американският президент Доналд Тръмп, съюзник на Милей, и европейската крайна десница също се възползваха от кадрите от Сеута, за да защитят своята антиимиграционна политика и да атакуват левите си опоненти.

"Ако не сме на власт, страната ни ще бъде наводнена до такава степен, че това, което се случва в Испания, ще изглежда като дребна работа", заяви по-специално американският президент, споменавайки за "нашествие".

В четвъртък аржентинското правителство публикува указ, с който за в бъдеще се забранява влизането, както и се предвижда депортирането, на чужденци, проявяващи враждебност към аржентинците или към страната.