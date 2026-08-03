Мексико задържа боса на наркокартела Лос Рейес (Видео)

Мексиканските власти задържаха един от най-издирваните наркобосове в страната – Алфонсо Фернандес Магальон, известен с прякора „Пончо" или „Пончо ла Кирингуа", сочен за основен лидер на наркокартела Лос Рейес. За информация, която би помогнала за залавянето му, САЩ бяха обявили награда от до 5 милиона долара.

Операцията е проведена в Имбаракуаро, в щата Мичоакан, където Магальон е открит заедно с още двама души. При ареста са иззети оръжия, боеприпаси и наркотични вещества. Задържаните са транспортирани с хеликоптер на мексиканските военновъздушни сили до Главната прокуратура в Мексико Сити, пише Democrata.

Новината беше потвърдена от министъра на сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч, който определи акцията като важен удар срещу организираната престъпност. Срещу Магальон има издадена заповед за арест за отвличане, участие в бунтове, кражби на автомобили и рекет.

Според американските власти той е сред най-опасните лидери на мексиканските наркокартели. През 2023 г. срещу него са повдигнати федерални обвинения във Вашингтон за трафик на кокаин, фентанил и метамфетамин, както и за престъпления, свързани с оръжия. Министерството на финансите на САЩ го санкционира за връзките му с престъпната мрежа Cárteles Unidos, замесена в наркотрафик, трафик на оръжия и пране на пари.

Разследващите смятат, че Магальон е контролирал тайни писти за кацане на самолети с кокаин от Колумбия и е организирал вербуването на бивши колумбийски военни и полицаи за въоръжени действия срещу съперничещи групировки, включително мощния картел Jalisco Nueva Generación (CJNG). Той е свързван и с атаки с дронове срещу мексикански военни подразделения.

Непосредствено след ареста му в Мичоакан членове на картела блокираха ключови пътища и подпалиха автомобили и автобуси в общините Лос Рейес, Перибан и Хакона в опит да възпрепятстват транспортирането на задържания. Силите за сигурност бързо овладяха ситуацията и разчистиха блокадите, а военното присъствие в региона беше засилено.

Все още не е ясно дали Алфонсо Фернандес Магальон ще бъде съден в Мексико или ще бъде екстрадиран в Съединените щати. Американският посланик в Мексико Роналд Джонсън поздрави мексиканските власти за успешната операция, като заяви, че задържането изпраща ясен сигнал към организираната престъпност и е важна стъпка в съвместната борба срещу наркокартелите.