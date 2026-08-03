US армията търси нови и нестандартни начини за натиск над Иран

Високопоставен служител на американското военно командване, което ръководи операцията на президента Доналд Тръмп срещу Иран, е изпратил необичаен имейл до широк кръг военни анализатори с призив за нови предложения, пише "Си Ен Ен" .

„Търсим нови, креативни и нестандартни начини да окажем натиск и да накажем Иран", пише офицер от разузнавателното звено на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в съобщение, изпратено миналата седмица, според източници, запознати с кореспонденцията.

Инициативата, наподобяваща събиране на идеи от по-широк кръг експерти, е необичаен подход за американската армия. Според военни представители тя показва, че Вашингтон разполага с ограничени и политически трудни за прилагане възможности, за да принуди Техеран да приеме споразумение при американски условия.

Служителят на CENTCOM е започнал вътрешната дискусия по имейл с цел да провери дали някой няма алтернативна стратегия. Втори източник посочва, че командването разглежда всички възможности и признава необходимостта от преоценка на досегашния подход.

„Централното командване на САЩ има дълга история в мисленето и работата по иновативни начини. Адмирал Купър, по-специално, се обръща към членовете на нашия екип, независимо от техния ранг, за да постигнем възможно най-високи нива на оперативна ефективност", заяви капитан Тимъти Хокинс, говорител на CENTCOM.

Имейлът е бил изпратен малко преди Тръмп да заплаши с нови удари срещу Иран, но впоследствие да се откаже от тях през уикенда след намеса на регионални лидери. Сред тях е бил и престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е разговарял с американския президент и го е призовал към деескалация.

През последните седмици Съединените щати нанесоха серия от въздушни удари по Иран с цел да ограничат способността на страната да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток и да върнат Техеран на масата за преговори.

Въпреки военния натиск и дипломатическите усилия обаче все още няма признаци за постигане на сделка между двете страни.Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля засилване на военната кампания срещу Иран, включително възможно подновяване на мащабни удари по останалите ядрени съоръжения на страната. Миналото лято той заяви, че американските атаки са „напълно унищожили" тези обекти.

Двама източници, запознати с военното планиране, твърдят, че американската армия активно се подготвя за потенциални удари по обекта „Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain) и други ирански съоръжения, за които се смята, че съдържат ядрени материали или оборудване.

Според източниците обаче дори най-мощните конвенционални оръжия на САЩ вероятно няма да постигнат значителен ефект, тъй като част от тези съоръжения са разположени дълбоко под земята.

За пълното им унищожаване американската армия вероятно би трябвало да използва сухопътни сили – сценарий, който носи огромни рискове и от който Тръмп досега се е въздържал.

Допълнително напрежение създават и въпросите около прозрачността на администрацията му по отношение на жертвите сред американските военнослужещи. До момента в бойните действия са загинали 18 американски военни.