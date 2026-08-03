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Поне 14 загинаха, а хиляди бяха разселени заради проливни дъждове в Южна Индия

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Проливни дъждове и наводнения засегнаха части от Южна Индия, като отнеха живота на най-малко 14 души СНИМКА: Pixabay

Проливни дъждове и наводнения засегнаха части от Южна Индия, като отнеха живота на най-малко 14 души и доведоха до разселването на хиляди хора в щата Керала, а в съседния щат Карнатака активираха свлачище, отнело живота на най-малко трима души.

Това съобщиха местните власти и медиите, цитирани от Ройтерс и БТА.

Почти 7700 души бяха евакуирани в близо 275 временни центъра за настаняване в Керала, заяви главният министър на щата В. Д. Сатхисан и добави, че са започнали операции по разчистване на засегнатите райони.

Според щатската служба за реакция при природни бедствия силни ветрове и умерени валежи ще има в някои райони на щата и днес.

Проливните дъждове наложиха също така затваряне на много училища в щата, а властите отложиха щатски изпит за подбор на учители.

В съседния щат Карнатака активирано от проливни дъждове свлачище уби съпружеска двойка и сина им, съобщи вестник "Хинду".

Проливни дъждове и наводнения засегнаха части от Южна Индия, като отнеха живота на най-малко 14 души СНИМКА: Pixabay

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