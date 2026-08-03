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88 станаха жертвите в Сеута след нахлуването на мигранти

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Десетки мигранти загинаха, преплувайки до испанския анклав Сеута, за да влязат в Европа.

Властите в Сеута съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти в испанския ексклав в Северна Африка е нараснал до 88, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Вчера Мароко съобщи, че около 40 000 души са достигнали границата на път към Сеута, а още 1135 са стигнали Мелиля - другия испански ексклав в Северна Африка. Мароканските власти потвърдиха и 11 смъртни случая на територията на страната, десет от които са вследствие на удавяне.

В изявление Министерството на вътрешните работи на Мароко подчерта, че страната остава ангажирана да бъде надежден партньор, насочен към укрепване на международната координация и сътрудничество.

Според министерството събитията са резултат от съвкупност от фактори, сред които "манипулативното използване на цифровото пространство, разпространението на подвеждаща информация, дейността на престъпни мрежи за трафик на хора и погрешното тълкуване на правни и административни разпоредби, създало илюзия за лесен достъп до европейска територия без последствия".

Мароканските власти заявиха, че са предприели "проактивен и всеобхватен подход", като са засилили наблюдението, мобилизацията, готовността на службите за сигурност и местните власти, както и контрола по суша и по море.

Прокуратурата на Мароко започна съдебно разследване на събитията с цел да бъдат установени отговорните и да се определят правните последици.

Според испанските власти в Сеута са влезли над 50 000 души, повечето от които вече са се върнали в страните си на произход. Испания потвърди 72 смъртни случая.

Десетки мигранти загинаха, преплувайки до испанския анклав Сеута, за да влязат в Европа.

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