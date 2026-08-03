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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23326731 www.24chasa.bg

В Нинся са открити остатъци от алкохол на възраст 2 300 години

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Археолози идентифицираха остатъци от алкохолна напитка на зърнена основа, датираща от периода на Воюващите царства (475 г. пр.н.е. – 221 г. пр.н.е.), в Нинся-хуейския автономен район в северозападната част на Китай, което предоставя нова информация за древните китайски технологии за производство на алкохол.

Откритието е направено в гробището Шандзиабу в град Гуюен, където изследователите са открили течността, запазена в бронзов съд. Чрез комбинация от археологически проучвания и съвременни научни анализи изследователите потвърдиха, че близо 4-литровата течност, извлечена от съда, представлява алкохолна напитка на зърнена основа, произведена по време на периода на Воюващите царства. Смята се, че пробата е най-добре запазената досега публично оповестена реликва от течен алкохол от тази епоха в Китай.

Изследователите добавиха, че откритието предоставя физически доказателства за сложността на древнокитайската зърнена ферментация и предлага ценни улики за изучаването на земеделието, хранителната култура и занаятчийството през периода преди династия Цин (221 г. пр.н.е.–207 г. пр.н.е.).

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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