В Нинся са открити остатъци от алкохол на възраст 2 300 години

Археолози идентифицираха остатъци от алкохолна напитка на зърнена основа, датираща от периода на Воюващите царства (475 г. пр.н.е. – 221 г. пр.н.е.), в Нинся-хуейския автономен район в северозападната част на Китай, което предоставя нова информация за древните китайски технологии за производство на алкохол.

Откритието е направено в гробището Шандзиабу в град Гуюен, където изследователите са открили течността, запазена в бронзов съд. Чрез комбинация от археологически проучвания и съвременни научни анализи изследователите потвърдиха, че близо 4-литровата течност, извлечена от съда, представлява алкохолна напитка на зърнена основа, произведена по време на периода на Воюващите царства. Смята се, че пробата е най-добре запазената досега публично оповестена реликва от течен алкохол от тази епоха в Китай.

Изследователите добавиха, че откритието предоставя физически доказателства за сложността на древнокитайската зърнена ферментация и предлага ценни улики за изучаването на земеделието, хранителната култура и занаятчийството през периода преди династия Цин (221 г. пр.н.е.–207 г. пр.н.е.).