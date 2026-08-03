Първият ядрен блок „Хуалун-1“ беше свързан към електропреносната мрежа на Хайнан

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Първият ядрен блок „Хуалун-1" беше свързан към електропреносната мрежа на провинция Хайнан, което бележи важен етап преди реакторът да започне търговска експлоатация.

„Хуалун-1" е известен като блок № 3 от втората фаза на АЕЦ „Чандзян". Той използва разработена в Китай технология за ядрени реактори от трето поколение. След свързването с електропреносната мрежа блокът ще премине през поредица от тестове за пускане в експлоатация, оптимизиране на ефективността и проверка на работоспособността, преди да бъде пуснат в пълна търговска експлоатация.

Втората фаза на проекта „Чандзян" се състои от два ядрени енергийни блока с мощност 1,2 гигавата всеки. След като и двата реактора започнат да работят се очаква да произвеждат около 18 милиарда киловатчаса електроенергия годишно.

Проектът ще спести около 6,3 милиона тона стандартен въглища годишно, като същевременно ще намали емисиите на въглероден диоксид с приблизително 11,6 милиона тона, допринасяйки за енергийната сигурност и климатичните цели на Китай.

Китай се е ангажирал да достигне пик на емисиите на въглероден диоксид преди 2030 г. и въглеродна неутралност преди 2060 г.