Международни марки отчитат солидни тримесечни печалби в Китай

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Световни марки, сред които Coca-Cola, Adidas, Apple и L'Oréal, отчетоха двуцифрен или почти двуцифрен ръст в Китай в последните си тримесечни финансови отчети, което превръща китайския пазар в основен двигател на техния бизнес.

Китай привлече 402,14 милиарда юана чуждестранни инвестиции през първата половина на 2026 г., като бяха създадени 31 617 нови предприятия с чуждестранно участие, което представлява ръст от 5,3%, съобщи китайското министерство на търговията.

Анализаторите посочиха, че устойчивостта на китайския потребителски пазар остава непроменена, което предоставя на тези международни компании по-големи възможности за растеж.