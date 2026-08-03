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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23326746 www.24chasa.bg

Международни марки отчитат солидни тримесечни печалби в Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Световни марки, сред които Coca-Cola, Adidas, Apple и L'Oréal, отчетоха двуцифрен или почти двуцифрен ръст в Китай в последните си тримесечни финансови отчети, което превръща китайския пазар в основен двигател на техния бизнес.

Китай привлече 402,14 милиарда юана чуждестранни инвестиции през първата половина на 2026 г., като бяха създадени 31 617 нови предприятия с чуждестранно участие, което представлява ръст от 5,3%, съобщи китайското министерство на търговията.

Анализаторите посочиха, че устойчивостта на китайския потребителски пазар остава непроменена, което предоставя на тези международни компании по-големи възможности за растеж.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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