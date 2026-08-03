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Есмаил Багаи: Иран не води преговори със САЩ

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Есмаил Багаи Снимка: Снимка: Екс/@TehranTimes79

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни", предаде Ройтерс.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия" продължава.

Есмаил Багаи

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