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КМГ: Посещението на чуждестранни туристи в Китай се превръща в глобална тенденция

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Лятната ваканция не е била традиционен пиков сезон за входящ туризъм в Китай. Това лято обаче пазарът на входящ туризъм не само преживя силен извънсезонен период, но и показа положителна тенденция както на увеличение на количеството, така и на качеството.

Данните от онлайн платформата за плащания Alipay показват, че от юни разходите на входящите туристи са се увеличили със 72,9% на годишна база. Освен традиционно популярни градове като Гуанджоу, Шанхай, Шънджън и Пекин, Харбин, Далиен, Чанчун, Гуейян и Синин също са се превърнали в популярни дестинации за чуждестранните туристи.

Статистиката показва, че чуждестранните туристи вече са посетили близо 500 града в Китай. „China Travel" ,„China Cool" и неотдавнашния бум на „Chinamaxxing", тези хаштагове, свързани с пътуване до Китай, постоянно се появяват в социалните медийни платформи в чужбина.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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