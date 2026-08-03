Румъния обяви червен код за 3 окръга, температурите стигат до 41 градуса

Нова гореща вълна обхваща днес и утре по-голямата част от Румъния, съобщават от Националната метеорологична служба на страната. Червен код за опасни жеги е обявен за окръзите Сату Маре, Бихор и Арад. Там се очаква температурите да достигнат 41 градуса по Целзий.

Оранжев код за горещо време е в сила за други девет окръга в западната и северозападната част на Румъния – Караш-Северин, Тимиш, Хунедоара, Алба, Муреш, Клуж, Сълаж, Бистрица-Насауд и Марамуреш. За областите Олтения, Молдова, южната част на Трансилвания и западната част на Мунтения е обявен жълт код.

Още в 10 ч. местно (и българско) време живакът в термометрите в Букурещ показваше 29 градуса, видя на място кореспондентът на БТА в Букурещ. От Общината в румънската столица съобщиха, че са монтирали още една система за охлаждане с водна мъгла на ключова локация в града. Така те стават общо девет.

Синоптиците предупреждават, че индексът температура-влажност (THI) ще достигне или надхвърли критичния праг от 80 единици, а нощите ще бъдат „тропически", с минимални температури между 20 и 26 градуса по Целзий – първоначално по крайбрежието и в западните райони, а в нощта срещу четвъртък – и в по-голямата част от страната.

Заради жегите от Министерството на здравеопазването на Румъния призоваха местните власти да създадат пунктове за раздаване на безплатна питейна вода и пространства, където обществеността може да получи помощ по време на дните с високи температури. Те отправят препоръка към гражданите да избягват продължително излагане на слънце, особено в пиковите часове, да ограничат интензивната физическа активност на открито и да обърнат специално внимание на децата, възрастните хора и тези с хронични заболявания, съобщава БТА.