КМГ: Китай продължава разширяването на отвореността във валутната сфера

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Държавната администрация за валутен контрол на Китай съобщи, че през второто полугодие ще продължи постепенното разширяване на институционалната отвореност в областта на валутното управление.

Сред основните мерки са улесняване на трансграничната търговия, оптимизиране на валутното управление, разширяване на политиките за удобство при трансграничните разплащания и подкрепа за развитието на трансграничната електронна търговия.

В капиталовия сектор ще бъдат въведени нови политики за улесняване на трансграничните инвестиции и финансиране, ще се разшири управлението на трансграничните средства за мултинационални компании и ще се насърчава по-нататъшната свързаност на финансовите пазари.