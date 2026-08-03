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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23326848 www.24chasa.bg

КМГ: Китай продължава разширяването на отвореността във валутната сфера

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Държавната администрация за валутен контрол на Китай съобщи, че през второто полугодие ще продължи постепенното разширяване на институционалната отвореност в областта на валутното управление.

Сред основните мерки са улесняване на трансграничната търговия, оптимизиране на валутното управление, разширяване на политиките за удобство при трансграничните разплащания и подкрепа за развитието на трансграничната електронна търговия.

В капиталовия сектор ще бъдат въведени нови политики за улесняване на трансграничните инвестиции и финансиране, ще се разшири управлението на трансграничните средства за мултинационални компании и ще се насърчава по-нататъшната свързаност на финансовите пазари.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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