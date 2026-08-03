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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23326858 www.24chasa.bg

Китайската народна банка ще продължи да прилага умерена парична политика

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 август Китайската народна банка (КНБ) проведе заседание за работата за втората половина на годината.

През втората половина на годината КНБ ще продължи да прилага умерена парична политика. Тя ще използва и коригира всеобхватно инструментите на паричната политика, за да поддържа достатъчна ликвидност, като гарантира, че растежът на социалното финансиране и паричното предлагане съответстват на очакваните цели за икономически растеж.

КНБ ще задълбочи финансовите реформи и отваряне. Тя ще осъществява активно и разумно междубанкови валутни суапове и сътрудничество за разплащане в местна валута. Ще подкрепя и улеснява участието на повече чуждестранни институции в емитирането на облигации Panda. Ще координира развитието на офшорния пазар на юани, ще подкрепя Шанхай в подобряването на възможностите му за трансгранични и офшорни финансови услуги и ще консолидира позицията на Хонконг като офшорен бизнес център за юани. КНБ ще насърчава изграждането на трансграничната платежна система за юани и ще подобрява цифровата трансгранична инфраструктура за юани.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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