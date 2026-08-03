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Посещение в дом на ученици

КМГ

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КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Току-що с учителя Лей приключихме първия час за днес, но нашият ден едва започва. След малко ще отида с него на посещение в дома на ученици, за да опознаем по-добре живота на децата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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