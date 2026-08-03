Посещение в дом на ученици

Току-що с учителя Лей приключихме първия час за днес, но нашият ден едва започва. След малко ще отида с него на посещение в дома на ученици, за да опознаем по-добре живота на децата.
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Току-що с учителя Лей приключихме първия час за днес, но нашият ден едва започва. След малко ще отида с него на посещение в дома на ученици, за да опознаем по-добре живота на децата.
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
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