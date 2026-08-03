Втори предполагаем масов гроб от войната в Косово се появи

Втори предполагаем масов гроб с останки на жертви от войната в Косово (1998-1999 г.) е открит при разкопавания до суло Ябука в северната косовска община Зубин поток, съобщи вестник „Коха диторе", като се позова на публикация на косовския вътрешен министър Джелял Свечля във Фейсбук.

Изявлението на Свечля от снощи идва след като на 28 юли косовски медии съобщиха за откриването на предполагаем масов гроб край село Калудър, община Зубин поток, с останки на етнически албанци, изчезнали по време на войната в Косово. Властите потвърдиха, че на мястото се извършват разкопавания по съдебна заповед за ексхумация, аутопсия и разпознаване на тленните останки.

Косовският вътрешен министър заяви, че Сърбия не предоставя информация за лицата, изчезнали по време на войната в Косово, и от друга страна „заплашва и арестува гражданите си, които сътрудничат за откриването на тези гробове".

Думите на Свечля идват след информация в косовски медии, в която се твърди, че лицето, издало местонахождението на масовия гроб в Калудър – за което се съобщава, че е етнически сърбин – е било арестувано от сръбските власти.

Министърът призова международните партньори да осъдят и накажат поведението на Сърбия, като допълни, че без подобно нещо „не само че всяка стъпка към справедливост би била невъзможна, но и тази държава ще (продължава да) нарушава мира в Западните Балкани всеки ден".

Косовският вътрешен министър заяви, че страната му остава ангажирана и непоколебима да проследи всяка улика, за да изясни съдбата на всеки убит и изчезнал по време на войната в Косово, както и да изправи пред правосъдието всеки отговорен.

Предполага се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което е бивша сръбска област. Войната приключи през 1999 г. след въздушни удари на НАТО срещу СР Югославия, които доведоха до изтеглянето на сръбските войски от областта. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, която Белград не признава. Двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.

Според Червения кръст, цитиран от „Коха диторе", безследно изчезнали след войната в Косово са над 1600 души, повечето от които етнически албанци, съобщава БТА.