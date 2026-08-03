Иран: България ни увери, че няма да участва във войната

Великобритания и Украйна също са потърсили Техеран

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран, обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Есмаел Багаи от снощи.

Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА.

Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия, съобщава БТА.

"Всяка държава, която сътрудничи в агресията срещу Иран или предоставя военни бази, съоръжения или логистична подкрепа за агресия, ще се постави сред тези, които са отговорни за агресията, и трябва да понесе последствията за своите действия", заяви Багаи.

По думите му иранската позиция е основана на правото на самоотбрана и на принципите на международното право, според което държавите са отговорни за защитата на своите национални интереси и сигурност.

Миналата седмица външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с иранския си колега Сейед Абас Арагчи.

Преди седмица по искане на кабинета парламентът разреши престой на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер до 1 октомври, а премиерът Румен Радев обясни, че е предизвикано от спешна нота от САЩ и е в подкрепа на военните действия в Близкия изток. А този петък първият от осемте американски самолета кацна в Безмер.

Напрежение възникна, след като МВнР пусна съобщение за разговора между Петрова и Арагчи. В него се акцентира на добрите отношения с Иран. "Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна", съобщават от Външно.

От посолството и държавната агенция на Иран обаче заявиха, че според Арагчи решението за самолетите е "осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни". Той настоял българското правителство спешно да преразгледа взетото решение. "Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия", заявил външният министър и обявил, че "всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията".