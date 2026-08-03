Румъния взриви скалa в Дунав, за да осигури охлаждането на АЕЦ „Черна вода“ (Видео)

Министърът на отбраната на Румъния Раду Мируша: Операцията е успешна

180 килограма взривни вещества са били използвани

Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да да пренасочат голямо количество вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената електроцентрала „Черна вода" (Cernavodă) .

Операцията е била предприета като превантивна мярка за осигуряване на необходимия воден ресурс за охладителните системи на централата. Чрез взривните дейности е създаден нов воден път, който да увеличи притока към района на атомната електроцентрала.

Румънските власти посочват, че действията са част от мерките за гарантиране на безопасната работа на АЕЦ „Черна вода", която използва вода от Дунав за охлаждане на своите съоръжения.Около 180 килограма взривни вещества са били използвани днес при операцията на румънските военноморски сили за премахване на голям скален блок, който е ограничавал водния поток към района на АЕЦ „Черна вода", съобщава румънското издание „Adevărul".

И.д. министърът на отбраната на Румъния Раду Мируша определи операцията като успешна. По думите му предприетите действия ще помогнат както за охлаждането на ядрената централа, така и за подобряване на корабоплаването и водния транспорт по реката.

Мируша предупреди, че заради продължаващите екстремни метеорологични условия АЕЦ „Черна вода" все още може да се наложи временно да преустанови работа. Той обаче подчерта, че всеки допълнителен ден нормална експлоатация на централата е по-ценен от разходите за извършената взривна операция.

Операцията беше предприета заради намаления воден дебит на Дунав, който създава риск за охлаждащите системи на ядрената електроцентрала.