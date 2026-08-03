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Трима загинаха и 13 са ранени в Русия при атака с украински дрон

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Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

Трима души загинаха, след като отломки от дрон паднаха в село край курортния черноморски град Геленджик в Южна Русия, съобщи днес губернаторът на Краснодарски край, цитиран от Ройтерс.

Местните власти заявиха, че има и 13 ранени, сред които и деца.

Според информация на ТАСС безпилотният летателен апарат е на Въоръжените сили на Украйна. Засега няма коментар от украинска страна.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Киев все по-често нанася удари с дронове дълбоко на руска територия по военни, промишлени и енергийни обекти. Украинските власти заявяват, че целта е да бъдат отслабени военният потенциал на Москва и приходите от износа на петрол и газ, използвани от Кремъл за финансиране на войната.

Краснодарският край, където се намират важни черноморски пристанища, нефтени съоръжения и военноморската база в Новоросийск, многократно е бил обект на подобни атаки. Москва и Киев отричат умишлено да атакуват цивилни.

Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

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