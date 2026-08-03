Два фармацевтични гиганта обмислят сливане за 400 млрд. долара

Британският фармацевтичен гигант „АстраЗенека" (AstraZeneca) и американският му конкурент „Бристол Майерс Скуиб"- Би Ем Ес (Bristol Myers Squibb -BMS) са провели разговори за потенциално сливане, което би създало една от най-големите фармацевтични компании в света, оценявана на близо 400 милиарда долара, според информация на в. „Файненшъл таймс", цитирана от Франс прес.

Новината срина цената на акциите на „АстраЗенека" с около 7 на сто малко след отварянето на Лондонската фондова борса тази сутрин, по обяд те са надолу с 6,06 процента. Британската фармацевтична компания отказа да коментира информацията пред АФП.

Двете компании „са водили разговори с оглед на сливане през последните месеци", съобщи бизнес ежедневникът в статия, публикувана вчера вечерта, позовавайки се на информирани източници. Те са заявили, че „разговорите биха могли да доведат до споразумение в близко бъдеще, но биха могли и да бъдат забавени или да се провалят".

Пазарната капитализация на „АстраЗенека" на Лондонската фондова борса е приблизително 196 милиарда британски лири (въз основа на данни преди днешното отваряне на борсата) или около 264 милиарда долара. Би Ем Ес има пазарна капитализация от 133 милиарда долара.

Британският фармацевтичен гигант отчете увеличение на нетната печалба с над 2 на сто през второто тримесечие, която достигна 2,5 милиарда долара, продължавайки да се възползва от продажбите на своите лекарства за онкологични заболявания.

„АстраЗенека", която се надява, че САЩ ще бъдат източник на половината от приходите ѝ до 2030 г., представи план за инвестиции в страната на стойност 50 милиарда долара преди година, който трябва да бъде реализиран до тази дата.

Като друго свидтелство за все по-сериозните връзки на „АстраЗенека" със САЩ се възприема листването на британската компания на Нюйоркската фондова борса от 2 февруари. Основното й листване обаче продължава да е на Лондонската фондова борса.

Бе Ем Ес публикува миналата седмица нетна печалба, която се е увеличила повече от два пъти през второто тримесечие до 3,3 милиарда долара, тласкана най-вече от лекарствата ѝ срещу рак (Opdivo Qvantig), анемия (Reblozyl) или сърдечно-съдови заболявания (Camzyos), съобщава БТА.