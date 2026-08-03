Рекордно ниското ниво на Дунав разкри останки на нацистки кораб край Сърбия (Снимки)

Спадът в нивото на река Дунав разкри останките от германски военен кораб от Втората световна война край сръбското село Прахово, съобщава The Telegraph.
Според историческите данни плавателният съд е бил потопен от самия Трети райх през 1944 г. по време на отстъплението пред настъпващата Червена армия, за да се блокира корабоплаването по реката.
Откритият плавателен съд е част от т.нар. Черноморска флотилия на Кригсмарине. При отстъплението през лятото на 1944 г. адмирал Паул-Вили Зиб нарежда потапянето на близо 200 военни и спомагателни кораба край Прахово.
Изплувалите останки вече създават сериозни затруднения за речния транспорт. В района плавателният канал е стеснен от около 180 на едва 100 метра, което налага специален режим на преминаване и води до значителни забавяния.
Допълнителен риск представлява фактът, че много от потъналите кораби все още съдържат неексплодирали мини, снаряди и други боеприпаси. Това прави операциите по изваждането им изключително сложни и опасни. Сърбия и Европейският съюз от години работят по проекти за обезвреждане и извеждане на останките, но процесът е бавен и изисква значителни средства.
Междувременно сръбският президент Александър Вучич предупреди, че заради критично ниското ниво на Дунав в близките дни може да бъде преустановено корабоплаването по реката. По думите му това създава риск и за снабдяването с суровини на нефтопреработвателния завод в Панчево.
Brod iz WWII o kome se priča i piše.— Jasmina (@Blayachim) August 3, 2026
Prahovo, danas. pic.twitter.com/WK7kDw7MFt
Nivelul tot mai scăzut al Dunării scoate din nou la vedere epavele navelor de război germane scufundate lângă Prahovo, în Serbia. Deși au trecut peste 80 de ani de la sfârșitul războiului, multe dintre ele nu au fost recuperate niciodată. https://t.co/OFt1GCYcLr pic.twitter.com/WtoPnc98pp— Antena 3 CNN (@antena3romania) August 3, 2026