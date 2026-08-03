Рекордно ниското ниво на Дунав разкри останки на нацистки кораб край Сърбия (Снимки)

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Спадът в нивото на река Дунав разкри останките от германски военен кораб от Втората световна война край сръбското село Прахово, съобщава The Telegraph.

Според историческите данни плавателният съд е бил потопен от самия Трети райх през 1944 г. по време на отстъплението пред настъпващата Червена армия, за да се блокира корабоплаването по реката.

Откритият плавателен съд е част от т.нар. Черноморска флотилия на Кригсмарине. При отстъплението през лятото на 1944 г. адмирал Паул-Вили Зиб нарежда потапянето на близо 200 военни и спомагателни кораба край Прахово.

Изплувалите останки вече създават сериозни затруднения за речния транспорт. В района плавателният канал е стеснен от около 180 на едва 100 метра, което налага специален режим на преминаване и води до значителни забавяния.

Допълнителен риск представлява фактът, че много от потъналите кораби все още съдържат неексплодирали мини, снаряди и други боеприпаси. Това прави операциите по изваждането им изключително сложни и опасни. Сърбия и Европейският съюз от години работят по проекти за обезвреждане и извеждане на останките, но процесът е бавен и изисква значителни средства.

Междувременно сръбският президент Александър Вучич предупреди, че заради критично ниското ниво на Дунав в близките дни може да бъде преустановено корабоплаването по реката. По думите му това създава риск и за снабдяването с суровини на нефтопреработвателния завод в Панчево.