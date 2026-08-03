Турски актьори, отстранени за наркотици, се завръщат на екрана

Лятото е в разгара си, но много екипи от сектора на телевизионните сериали вече стартират на снимачните площадки заснемането на продукциите за новия есенен сезон. На екрана ще се завърнат изпълнители, отстранени за употреба на наркотици, култови заглавия от миналия сезон ще продължат, а десетки нови продукции ще се борят за зрителския интерес, съобщава БТА.

По традиция есенният сезон на телевизионните сериали започва през септември, но август е времето за „първата клапа" на новите продукции и за продължението на култовите продукции от миналия сезон.

Краят на миналия сезон поднесе неприятни изненади на известни и любими изпълнители от телевизионните сериали. В рамките на разследването за употреба на наркотици любими актьори, чиито проби за употреба на наркотици бяха положителни, бяха отстранени от един или друг сериал в разгара на екранното действие.

Феновете на „Шербет от боровинки" на Шоу ТВ още си спомнят сълзите, които проля Догукан Гюнгьор, когато бе изваден от състава на продукцията, след като в продължение на три години и половина изпълняваше ролята на главния герой Фатих, заради положителна проба за наркотици.

Но в новия сезон Догукан Гюнгьор се завръща на екрана с нова главна роля в сериала „Достойнство" (Haysiyet) на Канал D. Според светската преса Догукан е изкарал задължителната в Турция военна служба, като е избрал варианта на кратка служба срещу съответното заплащане, и е отслабнал с 9 кг.

Героят му в новия сериал се казва Мехмет, а партньорка му е Мерих Йозгюрк (Йованка в „Балканска приспивна песен") в ролята на девойката Симай. Сериалът разказва историята на двамата млади на фона на социалните различия, сблъсъка между бедност и богатство и цената на достойнството.

„Сок от боровинки" продължава с пети сезон на екрана. Продължението прескача времето, а Мурат Айген е ново име в състава.

Подобна на Догукан през миналия сезон бе съдбата на много талантливия Исмаил Хаджъоглу, чието потекло е от България. Заради положителна проба за наркотици актьорът бе отстранен от рейтинговия сериал на ТРТ1 „Децата на Дженнет" (Cennetin Çocukları, познат у нас и като „Децата на Рая", понеже Дженнет означава едновременно женско име и рай).

В новия сезон Исмаил Хаджъоглу се завръща на екрана с нова роля – на крупен мафиот в сериала на NOW TV „Ъндърграунд" (Yeraltı), който миналия сезон бе най-рейтинговата продукция на канала. Сериалът продължава през новия сезон и обещава нови екшън сцени. Сюжетът е построен върху историята на Хайдар Али, който, отмъщавайки на убиеца на семейството си, се озовава в затвора. По-късно обаче е внедрен от службите като помощник на боса на един от най-опасните подземни картели в Турция – Бозо, а любимата му междувременно, също внедрена, е станала съпруга на боса.

Още един от разследваните за употреба на наркотици известен актьор – Октай Кайнарджа, с десетки роли зад гърба си, когото зрителите познават и като водещ на турската версия на „Стани богат" (Kim Milyoner Olmak İster), се завръща на екрана като продуцент и актьор в новия сериал „Хамалинът" („Hamal").

Интересното е, че негова партньорка ще бъде Фахрие Евджен. Родената в Германия актриса от турски произход нашумя с главната роля на учителката Фериде в класическия сериал „Чучулигата" („Чалъкушу"). Фахрие се омъжи за екранния си партньор Бурак Йозчивит, роди двама сина и след доста дълго отсъствие се връща на екрана.

Участват още Ердал Йозяджълър, Сарп Аккая, Йигит Учан, Зейнеп Канконде, Хакан Карсак, Тайлан Мейдан и Ипек Ердем. Сериалът съчетава тежестта на миналото, цената на изкуплението и една невъзможна любов в една и съща история, съобщиха от пресслужбата на телевизия ATV, които обещават, че продукцията има шансове да бъде фаворит на сезона.

Сред най-амбициозните есенни проекти на ATV е сочeн и „Кораловото имение" (Mercan Köşk) – драматична сага за две враждуващи фамилии, опасни тайни и невъзможна любов.

Младата Хафсанур Санджактутан, която също бе разследвана за употреба на наркотици, успешно завърши ролята си в сериала „Ревност" (Kıskanmak), в който ѝ партнираше Мехмет Гюнсур. В новия сезон ще изпълнява ролята на Джемре, чийто съпруг изчезва мистериозно. Търсейки го, тя се озовава в загадъчното Коралово имение в Тарсус, където съдбата я среща с Арас (Кубилай Ака), мъж, който пази тайна, способна да разруши живота на всички около него. Освен силен актьорски състав, сериалът обещава тайни, които се разплитат постепенно, достойни да приковат вниманието на зрителите.

„Любов и трон" е историческа сага за управлението на султан Аладин Кейкубат I, която ще пренесе зрителите в златния век на Селджукската империя, изпълнен с дворцови интриги, битки за власт и съдбоносни любовни истории. В главната роля ще видим Акън Акъньозю като великия владетел, а Айча Бингьол ще се превъплъти в неговата майка Уммухан Хатун. Режисьори ще бъдат Дурул и Ямур Тайлан, смятани за едни от най-добрите в индустрията. Зад кулисите се говори, че атмосферата и размахът на сериала ще напомнят легендарния „Великолепният век". С впечатляващ бюджет, мащабна продукция и амбициозна визия „Любов и трон" се очертава като едно от най-очакваните заглавия на сезона.

Престижната продуцентска компания „Ай Япъм" предлага през новия сезон продукцията „Майстор Йомюр" (Usta Ömür), с Нургюл Йешилчай в главната женска роля. Останала сама с децата си, Йомюр трябва да се бори с предразсъдъците, бедността и болезнените истини за миналото си. Животът ѝ се променя напълно след спечелването на голяма печалба от лотарията. Сериалът е римейк на бразилската сага „Изтънчена външност" (Fina Estampa).

Известната актриса Неслихан Атагюл, която заради майчинството дълго време не се снимаше, се готви да се завърне на екрана през новия сезон. В изявление пред медиите актрисата разкри, че се е договорила с „Ай Япъм" за участие в сериал под кодовото име „Капризите на съдбата" (Kaderin Cilvesi). Сценаристи на сериала са Йозлем Йълмаз и Анъл Еке – сценаристите на „Черна любов", един от най-запомнящите се проекти в кариерата на Неслихан Атагюл и носител на награда „Еми". Това е историята на жена, която е работила в нощен клуб и се противопоставя на съдбата си.

„Където слънцето изгрява" (Güneşin Doğduğu Yer) с Бурак Йозчивит, съпруга на Фахрие Евджен, в главната роля, „Учител по доброта" (İyilik Öğretmeni) с Арас Булут Ийнемли, „Черен кладенец" (Karakuyu) – за прокурорката Ферда, която се завръща след много години, след като е била принудена да избяга заради убийство на честта, „Полумайка" (Anne Yarısı) с известната Есра Дерманджиоглу в главната роля, който се снима в Кападокия, „Джентълмен" (Centilmen) с Вахиде Перчин и „Животът на другите" (Başkalarının Hayatı), вдъхновен от световноизвестната мексиканска теленовела „Руби", са само няколко от около 20-те заглавия, които ще излязат на екрана през новия сезон. Колко от тях ще го завършат обаче, ще зависи от зрителския рейтинг.

Дванадесет от сериалите през миналия сезон продължават и през новия.

На първо място е „Далечен град" (Uzak Şehir) по Канал D със Синем Юнсал и Озан Акбаба, който бе един от най-гледаните сериали и започва трети сезон. В новия сезон ще се появи Енвер – първата любов на Алия. Енвер е собственик на ресторант, живее в Будапеща, интуитивен, елегантен, уверен и харизматичен мъж. Според информация зад кулисите ролята ще бъде изиграна от успешния актьор Онур Йозайдън. Мехмет Корхан Фърат се присъединява към актьорския състав като Уфук, близък до семейство Албора. Снимките в Будапеща са планирани да се проведат между 15 и 20 август. След напускането на Бурч Кюмбетлиоглу (Боран), Ферит Кая (Демир), Алпер Чанкая (Шахин) и Джерен Морай (Мерием) историята ще направи рязък обрат. Сериалът разказва за Алия, която от години живее в Канада, но решава да дойде в Мардин със сина си след смъртта на съпруга си и попада в семеен хаос, докато се опитва да изпълни последната му воля.

Седми сезон започва на екрана и култовата продукция на ТРТ1 „Организация" (Teşkilat), където главният герой Толга Саръташ ще има нова екранна партньорка.

От телевизионните канали и продуцентските компании обещават през тази есен интересен и запомнящ се сезон на телевизионните сериали.

Според официалните статистики турските сериали се продават в над 150 държави и се гледат от над 750 милиона зрители.