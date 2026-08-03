Италия предлага изграждане на миграционни центрове извън ЕС

Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън границите на ЕС по модела на изградените от Рим центрове в Албания. Предложението ще бъде представено на извънредната среща на министрите на вътрешните работи на ЕС утре на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута, съобщи италианската агенция АНСА, цитарана от БТА.

Правителството на премиера Джорджа Мелони временно суспендира за един месец прилагането на правилата на Шенгенското пространство по границите с Испания след събитията в Сеута. Решението беше остро разкритикувано от испанските власти и италианската опозиция, които посочиха, че влизането в Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенгенското пространство, а Италия няма обща сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето от мигрантите, достигнали ексклава, вече са го напуснали и са изпратени в страните си на произход.

На срещата министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози ще предложи създаването на нови центрове за връщане на незаконни мигранти, финансирани с европейски средства и разположени основно в Африка.

Сред страните, разглеждани като потенциални домакини на такива центрове, са Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Либия, Мавритания, Египет, Уганда, Узбекистан, Армения, Черна гора и Етиопия.

Очаква се Италия също да настоява за стриктно прилагане на схемата, която обвързва търговията между ЕС и развиващите се страни със сътрудничеството им при връщането на техни граждани, пребиваващи незаконно в ЕС.

Програмата беше одобрена тази година и се очаква да влезе в сила на 1 януари 2027 г.