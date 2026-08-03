Хиляди Бау от цял свят се събраха в родното си село и дадоха кръв за науката

Учените изследват необикновения италиански род, чиито представители може да носят наследствена защита срещу инфаркти и инсулти

Ако извикате „Бау!" (ударението е на у) в малкото планинско село Стокаредо ди Галио, в област Венето, вероятно почти всички ще се обърнат. От около 400 жители близо 380 носят една и съща фамилия. Неслучайно мястото отдавна е известно като „селото на Бау".

На 2 август Стокаредо отново стана сцена на един от най-необичайните семейни събори в Италия. Както разказва в.„Кориере дела сера", хиляди представители на рода Бау пристигнаха от цяла Италия, Европа, Северна и Южна Америка, за да се срещнат с далечни роднини, да си разкажат семейни истории и да дарят кръв за науката.

На пръв поглед всичко прилича на огромна фамилна среща- прегръдки, снимки за спомен, разговори за деца и внуци. Сред усмихнатите хора обаче се движат и медици с епруветки в ръце. За тях това не е просто празник, а рядка възможност да изследват една от най-необичайните човешки популации в Европа. Картината е почти комична. Докато едни сравняват семейни снимки и се опитват да разберат кой на кого е братовчед, лекарите викат поредния участник за кръвна проба.

Традицията на фамилните срещи се ражда през 1996 г. по инициатива на двама Бау от Бразилия и Норвегия. Те решават да се върнат в италианското село в търсене на корените си. От тогава на всеки три години хиляди Бау от цял свят пристигат специално до Азиаго. За мнозина срещата е преди всичко повод да се почувстват част от една голяма фамилия.

„Гордея се с фамилното си име. Силният дух на нашия род винаги е бил основата на живота ми", казва пред „Кориере дела сера" Теренциано Бау, пристигнал от Люксембург. За учените обаче това е уникална възможност. Те се надяват, че именно тук ще открият нови механизми, които могат да помогнат за разработването на бъдещи терапии срещу някои от най-разпространените заболявания.

Историята на селото започва преди около 800 години, когато тук се заселва първото семейство Бау. Разположено високо в Алпите, Стокаредо векове наред остава почти напълно изолирано. Труднодостъпната долина и липсата на контакти с външния свят водят до това, че поколения наред жителите създават семейства почти изцяло помежду си. Именно тази продължителна изолация е съхранила един необикновено еднороден генетичен фонд.

Днес учените смятат, че около 90 процента от всички хора с фамилия Бау произлизат от един общ прародител, живял преди векове. Именно той вероятно е предал на поколенията някои генетични особености, които днес будят огромен научен интерес.

Изследванията се ръководят от фондация „Мауро Баскирото" в сътрудничество с генетиците от института „Бурло Гарофоло" в Триест, няколко университета и здравни служби. Вече години наред специалистите използват традиционните срещи на фамилията Бау, за да извършват медицински прегледи, интервюта, специализирани изследвания и кръвни проби. Резултатите са повече от любопитни. Въпреки че немалко жители имат завишени стойности на кръвната захар, триглицеридите или холестерола, те страдат много по-рядко от заболявания, свързани с обмяната на веществата. Диабетът, високото кръвно налягане, исхемичната болест на сърцето и дори някои форми на деменция се срещат значително по-рядко, отколкото би могло да се очаква.

Още по-изненадващо е, че въпреки любовта си към типичната планинска кухня -сирена, мазни меса и други калорични специалитети, жителите на Стокаредо рядко стават жертва на инфаркти и инсулти. При тях нивата на т.нар. „добър" HDL холестерол са значително по-благоприятни в сравнение със средните за Италия, а високото кръвно налягане е многократно по-рядко. Една от хипотезите е, че в тази необичайна общност липсва генетичен вариант, който увеличава риска от висок LDL, така наречения „лош" холестерол. Ако предположението бъде окончателно доказано, откритието може да отвори нови пътища за лечение и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

Разбира се, учените не отдават всичко единствено на наследствеността. Всеки доброволец преминава през подробен медицински преглед, измервания, оценка на хранителните навици, начина на живот, медикаментите, които приема, както и изследвания на слуха и други показатели. Целта е да се разбере как генетиката и средата си взаимодействат и защо именно тук се наблюдава този необичаен феномен. „Разполагаме с генетично наследство с много малко разнообразие, истинска и вероятно неповторима възможност за изследване на сложни заболявания като диабет, рак, хипертония и сърдечно-съдови болести", обяснява основателят на фондацията „Джузепе Баскирото".

Някои от първите резултати вече са публикувани в международни научни списания, а следващата цел на екипа е изследванията да обхванат и други населени места до Азиаго.