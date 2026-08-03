Кметица на община в Истанбул е арестувана за корупция

Задържаната на 29 юли Синем Дедеташ – първата жена кмет на община Юскюдар в Истанбул – и още трима арестувани заедно с нея ще останат в ареста до започването на съдебния процес срещу тях по разследване за корупция, съобщи „Търкиш минът", позовавайки се на съобщение на Главната прокуратура на Истанбул.

Четиресет и пет годишната Дедеташ, началникът на нейния кабинет Алихан Кочоглу, архитектът Бурчин Чевик и предприемачът Бюлент Орхан Тозкопаран бяха арестувани миналата седмица по обвинения в „корупция, изнудване чрез злоупотреба със служебно положение и създаване и ръководене на престъпна организация".

Първоначално арестуваните едновременно с Дедеташ лица бяха пет, но заместник-кметът на Юскюдар Джейхун Юнлю и бизнес посредникът Адем Алтънташ бяха освободени под съдебен контрол със забрана да напускат страната, отбелязва изданието. По информация на „Търкиш минът" арестът на лицата „е поредната най-нова стъпка от правните мерки срещу общини, управлявани от опоненти на президента (на Турция) Реджеп Тайип Ердоган".

В съобщението на прокуратурата се посочва, че служители на компания, собственост на община Юскюдар, са координирали издаването на разрешителни за строеж, въпреки че не са имали законово право за това. Прокурорите твърдят, че служителите на въпросната компания са използвали криптирана мрежа за електронна поща от затворен тип и таблици с цветни кодове, идентифициращи отделни блокове и парцели, за да дават указания на общинския персонал и да управляват процеса по издаване на разрешителни.

Според информацията разследването вече е довело до предварителното задържане на 16 души при други две операции през май.

След задържането си Дедеташ публикува съобщение в профила си в социалните медии с призив „гражданите да защитят политическата си воля", отбелязва изданието.

„Нека моето хладнокръвие бъде вашият глас. Всеки гражданин трябва да поеме отговорност и да защити своята свободна воля и своята република. Като жена в тази република, аз заставам изправена и не се страхувам", цитира думите ѝ изданието.

В писмена позиция на община Юскюдар, цитирана от изданието, от общината призоваха обществеността да не прави заключения преди приключването на разследването, като се опира на презумпцията за невинност. Те определиха управлението на Дедеташ като „прозрачно, с участието на гражданите и със социална насоченост, (както и) с акцент върху предоставянето на равни услуги за всички жители".

Задържаният кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г., осъди задържането на Дедеташ в изявление, публикувано в профила му в социалните мрежи, информира още „Търкиш минът".

„Манталитетът, който се насочва срещу волята на народа чрез незаконни акции, извършени призори, изгуби надежда в избирателните урни и се опитва да се задържи на власт чрез съдебната система, но бъдете сигурни, нашите 86 милиона граждани вече броят дните до момента, в който ще ви отстранят (има предвид управляващата Партия на справедливостта и развитието на турския президент Ердоган – бел. ред.)", се казва в изявлението на Имамоглу. И Имамоглу, и Дедеташ са от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).

Дедеташ бе избрана за кмет на местните избори през март 2024 г. с 49,9 процента от гласовете, побеждавайки действащия кмет от управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Хилми Тюркмен, който получи 42,3 процента.

Нейната победа сложи край на 30-годишното непрекъснато управление на ислямистки партии в Юскюдар, започнало с Партията на благоденствието през 1994 г. и продължило при нейните политически приемници и ПСР, отбелязва „Търкиш минът", цитирана от БТА. Смятан дълго време за консервативна крепост, районът на Юскюдар е и мястото, където се намира частната резиденция на президента Ердоган.

Арестът на Дедеташ е най-новият от поредицата разследвания, насочени срещу общини, управлявани от Народнорепубликанската партия (НРП). НРП описва разследванията като част от правителствена кампания за подкопаване на позициите на избраните опозиционни представители след успеха на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя спечели контрол над повечето големи градове.

Опозицията твърди, че разследванията са политически мотивирани, а правителството отрича политическа намеса и твърди, че съдебната система в Турция действа независимо.