Тръмп сам се короняса за крал на рока с AI снимка на себе си като Елвис Пресли

Американският президент Доналд Тръмп разгневи музикалните фенове AI-генериранo изображениe, на което е изобразен като самия Крал на рокендрола - Елвис Пресли.

Между събота и неделя Доналд Тръмп е публикувал около 40 пъти в платформата си Truth Social, като по-голямата част от съдържанието представлява изображения, създадени с изкуствен интелект, съобщава Euronews.

Последната му AI-серия включва карта, на която Венецуела е покрита с американското знаме и надпис „51-вият щат", както и изображение на лицето на Тръмп над Гренландия с текста: „Здравей, Гренландия!".

Макар че Тръмп е известен с подобни AI-кампании като част от своята „меметична война", една от публикациите му предизвика особено силна реакция сред почитателите на музиката по света.

Тръмп се представи като Елвис Пресли.

На изображението той е облечен в костюм, вдъхновен от емблематичния сценичен гащеризон на Елвис, носен по време на заснемането на концерта Aloha from Hawaii през 1973 г.

Това не е първият път, в който Тръмп споменава Елвис. По-рано тази година Тръмп заяви, че е по-велик от Краля на рокендрола, когато предложи да участва в празненствата Freedom 250 на Големия американски държавен панаир, след като повечето изпълнители се оттеглиха.

„Мисля да доведа атракцията номер едно навсякъде по света – човека, който събира много по-голяма публика от Елвис в разцвета на кариерата му, и го прави без китара, човека, който обича страната ни повече от всеки друг, и човека, когото някои наричат най-великия президент в историята (GOAT!), ДОНАЛД Дж. ТРЪМП, за да замени тези високоплатени третокласни „артисти" и да изнесе голяма реч, която да обедини страната, както правя откакто станах президент!", написа американският държавен глава тогава.

Тези негови думи не бяха приети добре от музикалните фенове онлайн. Един потребител написа: „Единственото общо между Тръмп и Елвис е склонността им към непълнолетни момичета" – препратка както към документите по случая „Епстийн", така и към факта, че Елвис се запознава с бъдещата си съпруга Присила Больо, когато тя е едва на 14 години, а той – на 24.

Очаквано, последната препратка на Тръмп към Елвис предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Един потребител написа, че „Тръмп като Елвис е обида за всички, които са обичали Елвис", а друг коментира: „Тръмп непрекъснато твърди, че Америка някога е била за смях пред света, но сега, когато той е президент, никога не е била по-уважавана. Като австралиец мога на 100% да потвърдя, че Доналд Тръмп е за смях тук."

През годините Тръмп многократно е използвал образи от популярната култура – включително Супермен, Ханибал Лектър и джедаите. Всеки път тези препратки предизвикват негативни реакции – както от страна на оригиналните създатели и феновете, така и заради усещането, че той не разбира или не оценява достатъчно културните символи, към които се обръща.

Допълнително безпокойство сред част от критиците му предизвикват многократните му намеци, че иска да се кандидатира за трети президентски мандат, въпреки че 22-рата поправка на Конституцията на САЩ гласи, че „никое лице не може да бъде избирано за президент повече от два пъти".

Наскоро Тръмп заяви в интервю за Real America's Voice, че „би се радвал да бъде следващият човек на този пост", което се добавя към поредица от негови публикации от миналата седмица, на които носи шапки с надпис „Trump 2028".