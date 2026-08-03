Лодка с мигранти се преобърна край остров Крит

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Лодка с мигранти се преобърна по-рано днес в открито море южно от остров Крит, което предизвика мащабна издирвателна операция в Средиземно море, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на официални лица.

По данни на властите операцията се провежда на 20 морски мили (37 километра) югозападно от остров Гавдос. До момента са спасени общо 48 души, а издирването на оцелели в района продължава, пише БТА.

В спасителната операция участват екипи на Гръцката брегова охрана и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс" (Frontex).

Междувременно гръцките власти съобщиха, че при отделна операция, проведена също днес в същия район, либийски кораб е спасил 39 мигранти.