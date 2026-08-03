Фон дер Лайен към Педро Санчес: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си

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ЕС трябва да прави повече, за да укрепи критичните точки по границите на блока, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на испанския премиер Педро Санчес, предаде Ройтерс, като се позова на изпратено от Фон дер Лайен писмо до Санчес.

В писмото, което е с дата 3 август, председателката на Европейската комисия отново потвърди и подкрепата на ЕС за Испания в усилията ѝ да се справи с незаконната имиграция, отбелязвайки в същото време, че е необходимо да се прави повече.

Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка, посочва БТА.

Най-малко 72 души загинаха в резултат на това, съобщи ДПА.

„В сътрудничество с Испания, особено за всичко, свързано със Сеута и Мелиля, можем да укрепим граничните системи за ранно предупреждение и да подобрим нашата техническа и финансова подкрепа за Мароко“, отбелязва в писмото Фон дер Лайен.

Преди няколко дни 22-ма от премиерите на държави от ЕС се подписаха в колективно писмо, което взе на прицел испанския премиер Педро Санчес заради политиката му спрямо мигрантите и действията му след огромната вълна в Сеута през изминалата седмица.

Писмото е публикувано на официалния сайт на италианското правителство и под него стои и подписа на българския премиер Румен Радев. То е адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Мишел Мартин. Инициатори са министър-председателките на Италия Джорджа Мелони и на Дания Мете Фредериксен. Прави впечатление, че писмото не е подписано нито от Франция, нито от Германия - двете държави, определяни като "мотор" на ЕС.

Реакцията на европейските лидери е заради нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Близо 60 000 души преминаха нелегално в испанската територия от Мароко, което изправи Европа "на нокти", а нелегалната миграция беше определена като "щурм" и "нашествие".

По-рано Италия заяви, че връща граничния контрол за пътниците, пристигащи от Испания, въпреки че двете страни дори нямат сухопътна граница.

Премиерът Педро Санчес пък се ядоса на колегите си и ги обвини в егоизъм, наричайки реакцията им „егоистична, поляризира и незаконна".

Пълния текст на писмото на европейските лидери може да четете тук.