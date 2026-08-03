Русия обяви, че е превзела две села в Харковска област

Русия обяви днес, че е установила контрол над две украински села в североизточната Харковска област – Устиновка и Белий Колодез, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Според Москва руските въоръжени сили са превзели населените места в Купянския и Вовчанския район. Тези твърдения не са потвърдени по независим път, а към момента няма официална реакция от украинска страна.

Устиновка се намира в Купянски район. В края на миналата година Русия заяви, че е превзела Купянск за втори път от началото на войната, започнала преди повече от четири години, но Украйна отхвърли това твърдение. Купянск е важен железопътен възел в източната част на Харковска област, пише БТА.

Белий Колодез се намира във Вовчански район, близо до границата с Русия. Районът е част от зоната около град Вовчанск, където се водят ожесточени сражения и голяма част от града е разрушена.

Харковска област не е сред украинските региони, които Русия обяви за анексирани. Москва обаче многократно е заявявала, че се стреми да създаде буферна зона по протежение на границата с Украйна, която според нея е необходима в отговор на действията на Киев.

Любопитно е, че двете села, които Русия обяви за превзети, изобщо не са споменати в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. В доклада, публикуван във Фейсбук и цитиран от Укринформ, се посочва, че през изминалото денонощие са регистрирани общо 207 бойни сблъсъка.

Междувременно говорител на украинската армия заяви пред Укринформ, че само няколко сгради в Купянск остават под контрола на руските сили и в тях се намират няколко десетки руски войници.

„Ако говорим за процента от територията, която все още е под руски контрол, той не достига дори 3%. Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски. Те просто се опитват да оцелеят в тези сгради. Това е всичко, на което са способни в момента. И тъй като са само няколко десетки, това не е бойна сила. Това са хора, които са в капан и се опитват да оцелеят", каза говорителят.

По думите му руските сили продължават опитите си да напреднат на север и изток от Купянск, включително на другия бряг на река Оскил, но без значителен успех.

Той добави, че по-голямата част от Вовчанск в момента е под руски контрол, въпреки че украинските сили продължават да поддържат присъствие в южната част на града.