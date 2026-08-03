Муцунски: Северна Македония търси трайно решение с България за пътя към ЕС

Северна Македония работи за трайно и устойчиво решение, което да деблокира европейската ѝ интеграция, но няма да приеме компромис „на всяка цена". Това заяви министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски в интервю за МИА.

Той подчерта, че правителството води разговори за излизане от настоящата ситуация, но отказа да разкрие подробности, за да не бъде застрашен процесът. По думите му властите имат „ясно определени червени линии" и се съобразяват с обществените нагласи по теми като идентичността, историята, езика и културата.

„Работим за решение, но не решение на всяка цена и не решение, което само по себе си няма да бъде устойчиво и отново ще създаде рискове да се окажем в същата ситуация", заяви Муцунски, пише БТА.

Според него основното препятствие по европейския път на Северна Македония остава спорът с България. Той отправи критики към предишните правителства в Скопие, като заяви, че са допуснали грешки през периода 2021–2022 г., а настоящото правителство се опитва да възстанови позициите на страната.

Муцунски каза още, че Скопие получава послания от високопоставени представители на държави членки на ЕС, според които са необходими допълнителни ангажименти, за да бъде гарантирана предвидимостта на европейския път на страната.

Той изрази мнение, че т.нар. френско предложение не дава достатъчно ясна перспектива, тъй като различните държави го тълкуват по различен начин. По думите му, ако документът е бил „добър", не би имало разминавания относно задълженията на Северна Македония.

Министърът заяви, че представители на българската външна политика, които днес заемат ръководни позиции, са участвали в процесите през 2021 и 2022 г. и „помнят какво е било обещавано". Той обвини опозиционните партии в Северна Македония, включително СДСМ и ДСИ, че използват темата за вътрешнополитически цели.

Муцунски подчерта, че Скопие ще продължи да търси контакти както с България, така и с европейските партньори. Той съобщи, че вече е провел среща с българския си колега Велислава Петрова в Швеция, а президентът Гордана Силяновска Давкова е инициирала среща с българската президентка Илияна Йотова.

По отношение на реформите министърът заяви, че Северна Македония е постигнала значителен напредък и очаква положителна оценка от Европейската комисия. Той обаче призна, че остават предизвикателства във върховенството на закона, съдебната реформа и публичната администрация.

„Не е субективно моето виждане, че сме успешни в прилагането на реформите – така ни оценява и Европейската комисия", каза той.

Муцунски коментира и идеите за постепенно интегриране на страните кандидати в ЕС, като заяви, че Северна Македония гледа положително на възможността за поетапно включване в европейските политики преди пълноправното членство.

„Положителното е, че всички ясно подчертават, че политиката на разширяване няма да бъде заменена с алтернативни процеси и че пълноправното членство остава цел за всички кандидати", отбеляза той.

В интервюто министърът засегна и отношенията със САЩ. Той съобщи, че страната подготвя работна група за започване на разговори по програмата за безвизово пътуване. По думите му процесът ще отнеме няколко години преговори и няма да се случи бързо, но е сред приоритетите на правителството.

Муцунски определи като „историческа" визитата на индийската президентка Друпади Мурму в Северна Македония и заяви, че тя е знак за интерес към местния пазар. Той вижда потенциал за развитие на търговските отношения с Индия във фармацевтиката, хранителната промишленост, земеделието и индустриалното производство.

До края на годината Северна Македония планира да открие нови дипломатически представителства – посолство в Литва, посолство в Саудитска Арабия и генерално консулство в Корча, Албания. Според Муцунски консулството в Корча е необходимо и за предоставяне на услуги на македонското национално малцинство в района.

Министърът съобщи още, че в края на август в Скопие ще се проведе съвет на посланиците, а през септември ще придружи премиера Християн Мицкоски на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.