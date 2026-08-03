Руски опозиционер избягал от страната: Жив съм и съм свободен

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., обяви днес, че е напуснал Русия. Това става няколко седмици след като Москва го обяви за „чуждестранен агент" и му забрани да участва в предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс.

„Здравейте всички! Имам добри новини. Жив съм и съм свободен. За съжаление, в момента не съм в Русия", заяви Надеждин във видеозапис, публикуван в канала му в „Телеграм", на фона на Айфеловата кула в Париж

„В момента трябва да се ориентирам и да реша какво да правя по-нататък. По-късно ще напиша за плановете си", добави той.

Шестдесет и три годишният Надеждин е бивш депутат в Държавната дума (долната камара на руския парламент), където е бил член от 1999 до 2003 г. Той е открит критик на войната на Москва в Украйна. За разлика от много други опозиционери, Надеждин се опитваше да действа в рамките на правилата на силно контролираната руска политическа система, за да може публично да изразява позициите си, отбелязва Ройтерс.

Напускането му означава загубата на още един известен опозиционен глас, който се противопоставяше на Кремъл отвътре. По данни на Ройтерс повечето критици на Путин днес са или в затвора, или живеят в изгнание.

Опитът му да участва в парламентарните избори през септември беше окончателно осуетен, след като на 10 юли Министерството на правосъдието го включи в списъка на „чуждестранните агенти" – термин с конотации на шпионаж, който Москва използва за хора, смятани за ангажирани в антируски дейности с предполагаема подкрепа от чужбина.

Седмица по-късно Надеждин беше задържан и разпитан от полицията. Впоследствие съдът му наложи малка глоба заради „екстремистки символи" в социалните мрежи – обвинение, което той определи като абсурдно.

Тогава политикът заяви, че властите „ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден".

След задържането му адвокатът му обясни, че случаят е възникнал заради публикация в социалните мрежи с линк към видеоклип с участието на Алексей Навални и неговата Фондация за борба с корупцията. Според защитата руските власти са определили публикацията като екстремистка и са я забранили.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. Русия предприе мащабни репресии срещу дисидентите. Политици, подкрепящи Кремъл, обвиняват Запада в опити за дестабилизиране на страната преди изборите и твърдят, че частичната цензура е необходима за запазване на националното единство във време, когато Русия е изправена пред въпроса за собственото си съществуване във войната с Украйна, отбелязва Ройтерс.

През 2024 г. Надеждин се опита да се регистрира като кандидат за президент на Русия, но Централната избирателна комисия отказа да допусне кандидатурата му. Комисията мотивира решението си с наличие на грешки сред внесените от него 105 000 подписа на избиратели.