Гол мъж скочи от Бруклинския мост (Видео)

44-годишен мъж скочи гол от върха на Бруклинския мост в Ню Йорк и оцеля като по чудо. Случаят е от неделя, а полицията в метрополиса вече е идентифицирала голия мъж.

Името му е Галимжан Абаилдаев. Срещу него вече са повдигнати редица обвинения, след като бе хванат на видео как се катери по северната кула на емблематичния мост, която се намира от страната на Манхатън. На видеото се вижда как мъжът съблича дрехите си и развява няколко знамена от върха на моста. Сред тях било и знамето на Казахстан, разкриват източници от полицията. След демонстрацията Абаилдаев скача гол в река Ийст Ривър.

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026

Екипи на пристанищната полиция скоростно го извадили от водата. След падането от толкова голяма височина - 84,3 м, той е бил откаран в стабилно състояние до болница "Белвю".

Днес от полицията съобщиха, че срещу мъжа са повдигнати обвинения за създаване на опасност, незаконно навлизане в чужда собственост, непристойно поведение на обществено място, вандализъм и нарушаване на обществения ред.

На шокиращи видеа, споделени в социалните мрежи, се вижда как минаващите по моста пищят панически, докато 44-годишният Абаилдаев полита надолу към водите на реката. На кадрите се вижда още, че държи дреха или чанта над главата си в опит да я превърне в импровизиран парашут.