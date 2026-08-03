Вучич: Рафинерията в Панчево може да спре работа заради ниското ниво на Дунав

Сръбският президент Александър Вучич предупреди, че рафинерията на сръбската петролна компания НИС в Панчево може да бъде принудена да преустанови работа заради критично ниското ниво на река Дунав, съобщават сръбските медии.

„Ако се наложи да я спрем, след два или три дни няма да имаме и корабоплаване по река Дунав", заяви Вучич вчера пред агенция ТАНЮГ. Той подчерта, че властите ще направят всичко възможно, за да не се стигне до подобен сценарий, пише БТА.

На фона на усложнената ситуация през последните дни сръбският премиер Джуро Мацут и министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Ханданович призоваха гражданите да използват електроенергията пестеливо и рационално.

Междувременно в края на юли беше въведено бедствено положение на територията на общините Сомбор, Кула и Върбас в автономната област Войводина в Северна Сърбия.

Ниското ниво на река Дунав вече създава сериозни затруднения за енергийния сектор в региона. В Румъния АЕЦ „Черна вода" беше принудена да изключи двата си реактора заради исторически ниския дебит на реката, което доведе до увеличаване на вноса на електроенергия.

В Унгария властите предупредиха, че АЕЦ „Пакш", която осигурява около половината от електроенергията на страната, също е застрашена от ограничения в работата си.

У нас АЕЦ „Козлодуй" продължава да работи с планираното натоварване, като водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на централата. В края на миналата седмица енергийната министърка Ива Петрова се е свързала със сръбската си колежка. Договорено е в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата.