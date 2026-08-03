Зеленски назначи нов шеф на външното разузнаване

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Володимир Зеленски назначи нов шеф на Службата за външно разузнаване, както и нов секретар на Съвета за националната сигурност и отбрана.

Рустем Умеров поема разузнаването, а Игор Клименко - Съвета за националната сигурност и отбрана, съобщи Укринформ.

Умеров е главният преговарящ от украинска страна за прекратяване на войната с Русия, а Клименко беше министър на вътрешните работи.

Украинският президент е поискал от новия шеф на разузнаването да продължи преговорите за спиране на войната, както и да напредък в сътрудничеството за производство и доставка на дронове с партньорите на страната. Той е поискал и напредък по програмата за противоракетна отбрана "Фрея".

Новите назначения идват на фона на големи рокади в правителството на Киев, които предизвикаха обществено недоволство след смяната на министъра на отбраната.

Зеленски започна смени в правителството през юли месец, отстранявайки Михайло Федоровов. Президентът бе подложен на силен натиск от гражданите, след което смени и върховния главнокомандващ на армията генерал Олександър Сирски. Неговото място зае генерал-майор Михайло Драпати.

35-годишният Федоров, който водеше войната с високотехнологични методи като дроновете, имаше доста поддръжници в Украйна, които настояваха той да бъде върнат обратно на поста. Повечето от тях смятаха, че кадровите промени на Зеленски не са добре обяснени. И днес той не каза мотивите му за рокадите в разузнаването и Съвета за национална сигурност и отбрана.

Считаше се, че Клименко ще бъде предложен за министър на отбраната, но това така и не се случи.

Умеров пък вече заемаше поста министър на отбраната от 2023 до 2025 г. Той ръководеше и украинската делегация в мирните преговори, които обаче не дадоха особен резултат.