Външната министърка Велислава Петрова чакала 26 дни да й вдигнат телефона в Иран

Външно: Поискахме разговор с Иран още на 6 юли, заради разминаване в програмите бе на 30-и

Цели 26 дни българската външна министърка Велислава Петрова е чакала телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. Това стана ясно от поредно обяснение на Външно министерство по скандала, възникнал след телефонния разговор между двамата.

"Разговорът с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Аракчи беше иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му беше отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри той се състоя на 30 юли." Това казаха от Министерството на външните работи (МВнР) пред БТА след запитване за информацията на иранската държавна телевизия ИРИБ, според която в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна са казали на Иран, че "няма да станат част от войната".

От МВнР уточниха, че след разговора на 30 юли друг разговор не е провеждан.

Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не следва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочиха още от МВнР.

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България тя подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на външните работи. Снимка: Архив

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран, обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи от снощи. Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.

Миналата седмица външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи.

Преди седмица по искане на кабинета парламентът разреши престой на американски самолети цистерни на авиобаза Безмер до 1 октомври, а премиерът Румен Радев обясни, че е предизвикано от спешна нота от САЩ и е в подкрепа на военните действия в Близкия изток. А този петък първият от осемте американски самолета кацна в Безмер.

Напрежение възникна, след като МВнР пусна съобщение за разговора между Петрова и Арагчи. В него се акцентира на добрите отношения с Иран. "Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна", съобщават от Външно.

От посолството и държавната агенция на Иран обаче заявиха, че според Арагчи решението за самолетите е "осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни". Той настоял българското правителство спешно да преразгледа взетото решение. "Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия", заявил външният министър и обявил, че "всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията".