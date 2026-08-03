Как САЩ помогнаха на Япония

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Япония и САЩ потвърдиха, че миналата седмица са предприели съвместна инициатива за спиране на спада на йената, след като официална валута в страната на изгряващото слънце достигна ново 40-годишно дъно.

Това е първата им съвместна операция от 2011 г. насам, когато двете държави осъществиха координирани действия за отслабване на йената след опустошителното земетресение и цунами, които засегнаха Източна Япония, съобщава Би Би Си.

Както японското министерство на финансите, така и американският министър на финансите Скот Бесент заявиха, че няма да се поколебаят да проведат още съвместни действия в бъдеще.

Това подчертава усилията на двете страни да предотвратят разпродажбата на йената и японските държавни облигации, която би могла да окаже влияние върху световната икономика, включително потенциално да допринесе за повишаване на разходите по заемите за Вашингтон.

Данните на Банката на Япония сочат, че Токио вероятно е продало почти 59 млрд. долара, за да купи йени, когато се намеси на пазарите в Ню Йорк в четвъртък, преди потвърдената съвместна интервенция с Вашингтон в петък.

САЩ не са потвърдили размера на своята интервенция, но на снимка на Ройтерс, на която се вижда бележник пред Бесент по време на заседание на кабинета в петък, пише: „Завърши: Купи японски йени 5-10 млрд. долара".

„Съединените щати се съгласиха да участват в координираната интервенция, защото това е в техен национален интерес, като предлага перспектива за значителни ползи при ниски разходи. Очаква се двете държави да продължат да се включват от време на време по координиран начин още известно време", посочва Шигето Нагаи, шеф на отдела за японска икономика в „Оксфорд Икономикс".

„Дори ако реалният обем на интервенциите не е особено голям, продължителното усещане за бдителност по отношение на интервенциите ще има възпиращ ефект върху спекулантите", посочва още той.

Йената е исторически слаба, главно поради факта, че Япония поддържа значително по-ниски лихвени проценти на централната банка в сравнение с други големи икономики като САЩ. Това прави японската валута по-малко привлекателна за международните инвеститори.

Банката на Япония последно повиши лихвените проценти през юни, като увеличи основния си лихвен процент до 1% - най-високото ниво от септември 1995 г. насам. За сравнение, референтният лихвен процент на Федералния резерв на САЩ е в диапазона от 3,50% до 3,75%.

Япония се сблъсква и с други проблеми, включително продължаващ от десетилетия спад на населението в трудоспособна възраст, ниска производителност и силна зависимост от вноса на енергия, чиито цени са в щатски долари.

В понеделник японското министерство на финансите заяви, че интервенцията от петък, проведена съвместно с Министерството на финансите на САЩ, „е противодействала на прекомерната волатилност и хаотичните колебания на японската йена през последните месеци".

„Координираните валутни действия противодействаха на хаотичните колебания на йената", заяви Бесент в своя публикация в социалните мрежи.

„Ние силно подкрепяме решителните пазарни и парично-кредитни мерки на Япония за коригиране на значителната подцененост на йената", добави той.

„Те имат отслабваща йена и искаха малко помощ. А ние винаги сме на разположение на Япония", заяви пред репортери в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп.

След коментарите на Тръмп доларът отбеляза спад от 0,2% до 157,07 йени – далеч от 40-годишния връх от 164 йени, достигнат миналия месец, но след изявлението на японското министерство на финансите той отново се повиши до 157,70 йени.