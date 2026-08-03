Стотици мигранти остават на палатки в Сеута (Видео, снимки)

Стотици от мигрантите, които нахлуха в Сеута в края на месец юли, остават на импровизиран палатков лагер по плажовете на града. Испанските власти не са успели да прогонят всички нахлули на територията им в Северна Африка, съобщава Ройтерс.

Испания обяви, че близо 69 500 мигранти са се били върнати обратно в Мароко след нашествието. Това означава, че на испанска територия са нахлули повече от 60 000, каквато беше първоначалната бройка, обявена от властите. 72-ма пък са загиналите от испанска страна, а Мароко съобщи за 11 загинали.

Мнозина мигранти заявиха, че са напуснали мястото, тъй като магазините са били затворени и те не са могли да се снабдят с храна. Мигрантите казаха и, че са били посрещнати враждебно от местните жители. Някои мигранти, тръгващи си от Сеута, казаха, че го правят, защото не са успели да продължат пътя си към континентална Испания.

Сеута и другият испански ексклав в Северна Африка - Мелиля, се намират на средиземноморското крайбрежие на Мароко и често стават обект на опити за преминаването на мигранти, които се стремят да достигнат до Европа.

Видеа показват десетки мигранти, които са налягали на пясъка на плажа "Ел Трамполин" в Сеута.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред испанската телевизия "Телесинко", че в ексклава са останали между 3000 и 5000 мигранти, като подчерта, че двата центъра за приемането на мигранти - единият за възрастни, а другият за непълнолетни - са "препълнени".

Местният служител Алберто Гайтан заяви, че градът се грижи за 862 непълнолетни мигранти, които се ползват със специална правна защита срещу депортиране.

Безпрецедентното нахлуване предизвика дипломатическо напрежение сред лидерите в Европейския съюз. 22-ма лидери се обединиха в колективно писмо, което взе на прицел испанския премиер Педро Санчес и политиката му спрямо мигрантите. Италия дори обяви, че връща граничния контрол за пътници от Испания, въпреки че двете страни нямат сухопътна граница. Санчес пък се ядоса на европейските си колеги, наричайки ги егоисти.

Днес и външният министър на Испания Хосе Мануел Албарес коментира темата и заяви, че Испания е подкрепяла другите страни от ЕС, когато те са се борели с мигрантската криза. Сега Испания очаква реципрочна подкрепа, заяви Албарес и отправи критики към правителството на Джорджа Мелони, обвинявайки го в разпространение на дезинформация, съобщи БТА.

В неделя в испанските медии се появи информация, че сред незаконно пристигналите мигранти е имало и агенти от разузнавателните служби на Мароко. Според източниците те са се внедрили в потока, за да разузнаят каква ще бъде реакцията на испанските власти.