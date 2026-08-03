Тръмп иска от петролните компании да намалят цените на бензина за американците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова петролните компании да намалят цените на бензина за американските потребители. Направи го в публикация в социалната си мрежа Truth Social, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Освен това държавният глава на Щатите отправи критики към главния изпълнителен директор на Chevron Майк Уирт, че по време на тв интервю, не отдал заслуженото на усилията на Белия дом да помогне на петролната индустрия и чрез достъп до пазара във Венецуела.

„Единственото нещо, което удобно забрави да спомене (Март Уирт по време на интервюто - б. р.) е, че без гения, далновидността, силата и стабилността на администрацията на Тръмп, петролната индустрия и самата ни страна щяха да бъдат мъртви", категоричен бе Тръмп в публикацията.

"Например, Майк и Chevron бяха изгонени от Венецуела, но сега се завърнаха, далеч по-големи и по-силни от всякога, очаквайки да направят състояние", допълни президентът.

„Това важи и за други петролни компании (...) свалете цените на петрола за потребителите (на дребно!) СЕГА!", призова той.

Марк Уирт заяви вчера в интервю за „Фокс нюз", че не само Ормузкият проток, но и Червено и Черно море са изложени на рискове по отношение на корабоплаването.

„Някои от предизвикателствата са се разширили и рисковете за доставките са много реални", каза ръководителят на Chevron. И заяви: "Сега виждаме, че не само Ормузкият проток, но и Червено и Черно море са изложени на рискове и несигурности".

По-високите цени на горивата и опасенията за разходите за основни жизнени нужди представляват политически риск за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември, тъй като може да загуби мнозинството си в Камарата на представителите и евентуално контрола си над Сената.