Тревога в Румъния заради празния Дунав, с взрив пренасочи вода към АЕЦ (Обзор)

Депутат от Букурещ: Българите са умни момчета - купуват евтина енергия от нас през деня и ни я продават скъпо през нощта

Румънските власти настояват за доброволно намаляване на потреблението на електроенергия от големите промишлени потребители, тъй като изключително ниските водни запаси на река Дунав заплашват продължаващата работа на втори блок на АЕЦ “Черна вода”.

В понеделник Министерството на енергетиката проведе срещи с големи промишлени потребители и обсъди възможни мерки. Временният премиер Илие Боложан, който ръководи и Министерството на енергетиката, обяви, че няколко компании ще коригират работните си графици по време на пиковите часове, а властите ще намалят архитектурното осветление и интензитета на общественото осветление, където е възможно.

Не са обявени планирани прекъсвания на електрозахранването за домакинствата, като настоящите мерки са превантивни стъпки, за да няма режим на тока. Фокусът им е върху увеличаване на вноса, максимизиране на наличното производство и намаляване на промишленото търсене по време на пиковите часове. Властите обаче

не изключват по-строги мерки,

ако блок 2 в “Черна вода” бъде спрян и не може да бъде осигурен достатъчен внос.

Положението с доставките на Румъния се влоши, след като блок 1 в “Черна вода” беше изключен от мрежата на 28 юли поради изключително ниските нива на Дунав.

Румъния няма проблем с производството на електроенергия, а проблем със съхранението ѝ, твърди депутатът от Съюз за спасение на Румъния Клаудиу Нъсуи. В публикация в социалните мрежи той заяви, че България купува евтина енергия от Румъния през деня, съхранява я и я препродава вечер на по-висока цена.

“Разликата е печалба. Всичко това, защото са инвестирали в батерии. Умни момчета”, пише депутатът. В публикацията си Клаудиу Нъсуи твърди, че настоящото законодателство прави нерентабилно използването на батерии за съхранение и препродажба на електроенергия.

Енергийният експерт Думитру Кисалица обаче обясни, че такъв механизъм съществува, но не може да се докаже, че енергията, изнасяна от Румъния, е същата, която по-късно се връща в страната.

“Електричеството няма цвят, не знаеш дали енергията, която си продал в 12 часа, е била консумирана в България или е била съхранявана и препродавана... България купува електроенергия като цяло между 10 и 18 часа, защото има много големи капацитети за съхранение, и продава тази енергия вечер. Не е гарантирано, че я продава в Румъния. Може да я продава в Унгария, Сърбия или другаде. Но по принцип, да, такава дейност съществува”, каза Думитру Кисалица.

Румънските военни в понеделник използваха 180 килограма експлозиви, за да взривят скали близо до канала Бала в долното течение на Дунав към АЕЦ “Черна вода”. Водният поток на Дунав в Румъния е спаднал до 1500 кубически метра в секунда, което е по-малко от една трета от средното му ниво през юли.

Не се очаква нивата на водата в Дунав да се повишат

през следващите дни или дори седмици, тъй като не се прогнозират значителни валежи.

Рекордно ниските нива на Дунав тласнаха единствения в Унгария АЕЦ “Пакш” към пълно спиране за първи път през 44-те си години на експлоатация.

В Сърбия рекордно ниските нива на Дунав принудиха ключова водноелектрическа централа да работи само с 20% от капацитета си. Това накара премиера Джуро Мацут да председателства извънредно заседание в понеделник, посветено на енергийните проблеми.